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Воробьев поручил решить проблему «Ядрово» до 15 июня
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Воробьев поручил решить проблему «Ядрово» до 15 июня 

BFM.RU 42 минуты назад
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев поставил задачу решить проблему неприятных запахов с полигона «Ядрово» до 15 июня, передает «Интерфакс». Глава региона взял под личный контроль ситуацию на полигоне.
Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, в настоящее время форсируются мероприятия по созданию новой рабочей карты полигона. По ранее существовавшему проекту она должна была появиться в 2019 году, однако из-за осложнения обстановки и многочисленных обращений жителей Волоколамского района решено открыть новую карту в течение двух недель.
Сейчас 35% волоколамской свалки подготовили к монтажу системы сжигания газа. Ранее сообщалось, что система дегазации должна окончательно решить проблему неприятного запаха с полигона. Она представляет из себя сеть труб, связанных воедино, через которые газ компрессором вытягивается из недр свалки и выводится на установку сжигания — факел.
Также специалисты смонтировали трубопровод для откачки опасной для экологии жидкости, образующейся при гниении отходов — фильтрата. Трубопровод выкачивает его в специальный резервуар объемом в 5 тыс. кубометров, выложенный пластиковой пленкой, чтобы жидкость не просачивалась в грунт. В дальнейшем на месте будет собрана система очистки фильтрата до состояния технической воды.
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