Комитет по труду Псковской области назвал средние зарплаты по всем категориям бюджетников 

Комитет по труду и занятости администрации Псковской области назвал средние зарплаты по всем категориям бюджетников региона на начало 2018 года, данные были представлены в отчёте об исполнении указов президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2017 год и данные за январь — февраль 2018 года. По информации, указанной в отчёте, врачи в Псковской области получают 39 736 рублей, средний медицинский персонал — 21 169 рублей, младший медицинский персонал — 13 731 рубля, социальные работники — 17 507 рублей. У работников учреждений культуры Псковской области средняя зарплата составила 19 259 рублей, педагоги дошкольных образовательных учреждений получают в среднем 19 162 рублей, педагоги образовательных учреждений общего образования — 21 926 рублей, педагогические работники учреждений дополнительного образования — 21 463 рубля, реподаватели и мастера образовательных учреждений НПО и СПО — 20 867 рублей, педагоги образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям — сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — 22 391 рубль, преподаватели учреждений высшего профессионального образования — 38 653 рубля, научные сотрудники — 34 806 рублей. Отметим, в целом не выполнены показатели по зарплатам работников учреждений культуры (88,1 процента вместо 90 процентов к средней зарплате по региону), преподавателей учреждений высшего профессионального образования (176,8 процента вместо 180 процентов к средней зарплате по региону) и научных сотрудников (159,2 процента вместо 180 процентов к средней зарплате по региону). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».