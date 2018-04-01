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На Украине подорожали железнодорожные билеты — СМИ
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На Украине подорожали железнодорожные билеты — СМИ 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Это связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов, сообщает Центр транспортных стратегий.
С 1 по 27 апреля применяется коэффициент 1,02 (в марте применялся коэффициент 1,01), а в период майских праздников — с 28 апреля по 8 мая — коэффициент 1,03.
«Вместе с тем, уже 9 мая (и только в этот день) билет можно будет купить со скидкой 20%. Дешевле приобрести железнодорожный проездной документ можно только 31 декабря, когда применяется коэффициент 0,7», — отмечается в публикации.
Там также отмечается, что стоимость билета зависит от сезона — чем больше спрос на перевозки, тем выше цена. Летние перевозки одни из самых дорогих, дороже — лишь в период с 25 по 30 декабря, когда действует коэффициент 1,1.
При этом с 1 апреля 2018 года ожидалось повышение тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%, а до конца года — на четверть. Однако соответствующий проект приказа Мининфраструктуры Украины еще не согласовал ряд органов.
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