Лотерея и «вафельница» на дороге: что ждёт орловцев в апреле

Жителей Орловской области , как и всех россиян, в апреле ожидает сразу несколько нововведений в различных сферах. Вступают в силу сразу несколько законопроектов, которые затронут пенсионеров, автовладельцев, бизнесменов и детей.

Российским пенсионером с 1 апреля на 2,9% увеличили пенсию. Из федерального бюджета на эти цели выделено 9,6 миллиарда рублей. Повышение затронет 3,9 миллиона россиян.

На 15% с сегодняшнего дня увеличился утилизационный сбор на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы. Изменения не коснутся владельцев транспортных средств с двигателем объемом 3 литра и выше. Стоит отметить, что в автопроме утильсбор считается компенсацией за снижение импортных пошлин после вступления России ВТО . Изначально его выплачивали только импортеры, но с 2014 года он распространился и на локальные заводы.

С 1 апреля возросли тарифы на пересылку некоторых видов корреспонденции. На 1 рубль увеличилась отправка заказного письма, теперь она составляет 46 рублей. Также на 6 рублей увеличилась цена на отправку заказной бандероли. Стоимость пересылки заказной бандероли весом не больше 100 граммов составит 66 рублей.

С 7 апреля введён запрет на продажу лотерейных билетов детям и подросткам, в том числе через интернет. Теперь в магазинах у покупателей лотерейных билетов продавцы будут спрашивать паспорт.

Все автобусы, троллейбусы и грузовые автомобили, перевозящие опасные грузы, 15 апреля должны оборудовать системой спутниковой навигации, которая будет передавать информацию о транспорте в Ространснадзор через систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Новая разметка в виде наклонных пересекающих друг друга желтых линий появится на российских дорогах с 28 апреля. Своеобразная «вафельница» должна помочь автовладельцам увидеть участки, где нельзя останавливаться.

С 29 апреля в России упростят систему государственной регистрации юрлиц и ИП. Необходимые документы в ФНС можно будет передавать в электронном виде, что ускорит получение заявителем результатов регистрации. Он не будет зависеть от быстроты передачи документов из МФЦ в налоговый орган.