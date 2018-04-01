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В Киеве плату за проезд возьмут в биткоинах
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В Киеве собрались принимать плату за проезд в биткоинах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В общественном транспорте Киева собираются ввести оплату проезда биткоинами с августа 2018 года. Об этом сообщает издание «112 Украина» со ссылкой на источники, приближенные к городской администрации.
«Это часть транспортной программы. Мы обязаны идти в ногу со временем и понемногу отказываться от «совка» и пережитков прошлого в виде бумажных билетов. Таким образом, мы также сохраним многие деревья, что является путем к экологической безопасности страны», — сообщил собеседник агентства.
Сообщается, что переход на оплату криптовалютой является частью стратегии развития общественного транспорта Киева до 2024 года. Первым этапом реформы станет переход на электронные билеты, который планируется завершить до 14 июля. После этого в общественном транспорте планируют установить биткоин-терминалы для оплаты проезда.
«Возможный отказ от бумажных билетов будет обсуждаться после того, как заработают обе "электронные" части программы развития транспорта», — добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что поиск новых способов оплаты связан с несовершенством нынешней системы.
Издание подчеркивает, что во многих странах мира 1 апреля отмечают день юмора.
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