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Байкалкредобанк понижает ставки по трем вкладам в рублях
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Байкалкредобанк понижает ставки по трем вкладам в рублях 

Банки.ру 1 час назад
Процентные ставки по депозиту «Байкал Гарант» с ежемесячной выплатой процентов составляют 3,5—7% годовых (вместо 4—7,5%), а по «Байкал Капитальному» с выплатой дохода по окончании срока договора — 4—7,5% годовых (до этого — 4,5—8%). Сумма первоначального взноса неограниченна.
«Почетный клиент» (от 600 тыс. рублей) можно разместить под 5—7,5% годовых (ранее — под 5,5—8%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Сроки размещения вкладов: три, шесть, девять месяцев, один, полтора и два года. По депозитам предусмотрено внесение дополнительных взносов.
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