Путин упразднил посредничество в ЖКХ

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Путин разрешил собственникам жилья платить за услуги ЖКХ без посредников 

Rambler News Service 2 часа назад
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», согласно которому собственникам жилья разрешается напрямую заключать договор с ресурсоснабжающими организациями без участия управляющих компаний.
«Федеральным законом изменяется порядок регулирования отношений, касающихся снабжения многоквартирных домов коммунальными ресурсами и предоставления потребителям коммунальных услуг, в целях исключения из указанных отношений управляющих организаций, товариществ собственников жилья, кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами, допускающих на практике возникновение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами», — сообщает пресс-служба Кремля.
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В частности, закон устанавливает возможность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о заключении собственниками, действующими от своего имени, договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твёрдого топлива при наличии печного отопления), договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
«В случае принятия указанного решения плата за коммунальные услуги вносится их потребителями (собственниками помещений и нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда) соответствующей ресурсоснабжающей организации», — указывается в сообщении.
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