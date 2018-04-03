Путин упразднил посредничество в ЖКХ

Путин разрешил собственникам жилья платить за услуги ЖКХ без посредников

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», согласно которому собственникам жилья разрешается напрямую заключать договор с ресурсоснабжающими организациями без участия управляющих компаний.

«Федеральным законом изменяется порядок регулирования отношений, касающихся снабжения многоквартирных домов коммунальными ресурсами и предоставления потребителям коммунальных услуг, в целях исключения из указанных отношений управляющих организаций, товариществ собственников жилья, кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами, допускающих на практике возникновение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами», — сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, закон устанавливает возможность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о заключении собственниками, действующими от своего имени, договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твёрдого топлива при наличии печного отопления), договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.