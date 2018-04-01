В России упразднили профессию стенографиста

Согласно приказу, должности «Секретарь-стенографистка», «Стенографистка» и «Заведующая машинописным бюро» упразднены и исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих. В минтруде посчитали, что профессия «не востребована».

На вопрос "Российской газеты" , чем грозит нововведение работодателям, у которых есть подразделения, выполняющие работы по стенографии (а во многих СМИ стенбюро выпоняют работу по «расшифровке» диктофонных аудиозаписей), в пресс-службе минтруда оперативно ответить не смогли. Но пообещали подготовить комментарий в ближайшее время.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, трудности у работодателей, сохранивших работников на должностях «стенографистка» или «секретарь-стенографистка», действительно могут возникнуть.

"Особенно это касается государственных предприятий, у которых названия должностей, занимаемых работниками, должны соответствовать перечню Квалификационного справочника, — считает эксперт. — Если, например, при проверке Роструда будет установлено разночтение, это может быть расценено как нарушение. Конечно, небольшое, и вряд ли за него будут серьезно наказывать, но тем не менее".