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Частный трамвай «Чижик» в Петербурге с 1 апреля стал платным
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Частный трамвай «Чижик» в Петербурге с 1 апреля стал платным 

АиФ Санкт-Петербург 16 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Проезд в трамвае «Чижик» в Петербурге стал платным с 1 апреля, стоимость поездки составляет 40 рублей, сообщается в официальной группе «Чижика» в социальной сети.
Поездку можно будет оплатить наличными в автоматах в первой и последней секциях трамвая, «Подорожником», картами VISA payWave, Mastercard PayPass или «Мир», а также с помощью смартфона, поддерживающего системы Android Pay или Apple Pay. Автоматы по продаже билетов и валидаторы снабжены инструкциями, отлажены и готовы к работе.
В трамвае «Чижик» действуют все льготы, принятые в общественном транспорте Петербурга. Штраф за безбилетный проезд также не отличается от городского и составляет 500 рублей.
Около дверей трамвая расположены датчики, определяющее количество вошедших пассажиров, которое система сопоставляет с количеством проданных билетов. Эту информация получают контролеры, которые будут следить за своевременной оплатой проезда.
Напомним, что трамвай «Чижик» вышел на маршрут в начале марта. До 1 апреля он перевозил всех пассажиров бесплатно.
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