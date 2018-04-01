Ещё
30 марта 2018 года в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова состоялась лекция директора Департамента социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации…
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

30 марта 2018 года в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова состоялась лекция директора Департамента социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации… 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Один из основных вопросов, касающийся большого количества сотрудников академии, был посвящен оплате труда лиц гражданского персонала Министерства обороны, в частности, действию «Дорожной карты».
Мероприятие, на котором присутствовал профессорско-преподавательский состав, слушатели и курсанты ВМедА, было посвящено вопросам, связанным с денежным довольствием военнослужащих и заработной платы гражданского персонала Министерства обороны РФ, выплатам и положенным компенсациям. Один из основных вопросов, касающийся большого количества сотрудников академии, был посвящен оплате труда лиц гражданского персонала Министерства обороны, в частности, действию «Дорожной карты». Начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Александр Яковлевич Фисун, приветствуя гостей, отметил, что впервые за долгое время зарплата сотрудников академии серьезно выросла, в чем он видит существенную роль Департамента социальных гарантий МО. Юлия Яркоева со своей стороны поблагодарила начальника финансово-экономической службы — главного бухгалтера ВМедА Нину Азарову, оценив работу ее подразделения «на отлично». Лектор подчеркнула, что в настоящее время вопросам финансирования военнослужащих и служащих Министерства обороны государством уделяется большое значение. Все социальные гарантии во исполнение Указов президента и Приказов Министра обороны исполняются в полном объеме.
ТК «Звезда»: последние новости
В России с 1 апреля увеличились социальные пенсии Глава Пентагона рассказал, зачем было нужно отравление Скрипаля В ВВО состоялись инструкторско-методические сборы по вопросам организации призыва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»58
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ375
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля124
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»512
В Домодедово девушка избила пограничника108
Видео
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение