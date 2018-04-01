30 марта 2018 года в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова состоялась лекция директора Департамента социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации… 

Один из основных вопросов, касающийся большого количества сотрудников академии, был посвящен оплате труда лиц гражданского персонала Министерства обороны, в частности, действию «Дорожной карты».
Мероприятие, на котором присутствовал профессорско-преподавательский состав, слушатели и курсанты ВМедА, было посвящено вопросам, связанным с денежным довольствием военнослужащих и заработной платы гражданского персонала Министерства обороны РФ, выплатам и положенным компенсациям. Один из основных вопросов, касающийся большого количества сотрудников академии, был посвящен оплате труда лиц гражданского персонала Министерства обороны, в частности, действию «Дорожной карты». Начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Александр Яковлевич Фисун, приветствуя гостей, отметил, что впервые за долгое время зарплата сотрудников академии серьезно выросла, в чем он видит существенную роль Департамента социальных гарантий МО. Юлия Яркоева со своей стороны поблагодарила начальника финансово-экономической службы — главного бухгалтера ВМедА Нину Азарову, оценив работу ее подразделения «на отлично». Лектор подчеркнула, что в настоящее время вопросам финансирования военнослужащих и служащих Министерства обороны государством уделяется большое значение. Все социальные гарантии во исполнение Указов президента и Приказов Министра обороны исполняются в полном объеме.