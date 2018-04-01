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1 апреля произошло увеличение пенсий в Алтайском крае
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1 апреля произошло увеличение пенсий в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Размер социальной пенсии и пенсии по государственному обеспечению в Алтайском крае с 1 апреля вырос на 2,9%, что в среднем составило 247 руб., сообщает отделение ПФР по Алтайскому краю.
Повышение коснулось около 76 тысяч алтайских пенсионеров, 70 тысяч из которых являются получателями социальных пенсий.
После повышения, средний размер социальной пенсии составил 9 004 руб., по государственному обеспечению — 9 303 руб.
Индексация пенсий была проведена для работающих и неработающих пенсионеров.
С учётом индексации, размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составил 14 297 руб. (с районным коэффициентом 15%), 14 919 руб. (с районным коэффициентом 20%).
Следующее повышение пенсий состоится в августе — произойдёт увеличение страховых пенсий пенсионеров, работавших в 2017 году.
Справка
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению назначается: военнослужащим; участникам Великой Отечественной войны; гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев.
Социальная пенсия положена тем, кто: не заработал право на страховую пенсию по старости — её получают мужчины в 65 лет, женщины — в 60 лет; потерял кормильца; круглым сиротам; инвалидам; детям-инвалидам; детям, оба родителя которых неизвестны.
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