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Какие законы вступают в силу в апреле
Российская Газета
49 минут назад
Фото:
Российская Газета
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В апреле в
России
повышены пенсии, утилизационный сбор на автомобили и тарифы на услуги почты, а также изменились требования к участникам лотереи. Как еще изменится жизнь россиян?
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