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Какие законы вступают в силу в апреле 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Российская Газета
В апреле в России повышены пенсии, утилизационный сбор на автомобили и тарифы на услуги почты, а также изменились требования к участникам лотереи. Как еще изменится жизнь россиян?
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