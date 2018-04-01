Выросли ставки утильсбора

Сумма утилизационного сбора по новым ставкам будет добавляться к цене всех машин, которые сошли с конвейера внутри страны или въехали в пределы России после нуля часов 1 апреля 2018 года вне зависимости от степени готовности сопроводительных документов.

"Время пересечения границы фиксируется и здесь вопросов нет, то же самое касается и производства, момента схода машины с конвейера. Но в последнем случае уже более сложная ситуация, так как сопроводительные документы на автомобиль могут быть выданы, подписаны и скреплены печатью и на следующий день. Как эта ситуация будет разрешаться в реальности, покажет практика", — считает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто

По предварительным оценкам федеральный бюджет может дополнительно получить до 5 миллиардов рублей в год. За время действия утилизационного сбора на продукцию автопроизводителей, который был введен 1 января 2014 года, по экспертным оценкам, федеральный бюджет получил более 400 миллиардов рублей.