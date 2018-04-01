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Детям запретили участвовать в лотереях
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Детям запретили участвовать в лотереях 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Документом запрещается распространение лотерейных билетов, в том числе электронных, лотерейных квитанций, а также прием лотерейных ставок среди лиц, не достигших 18 лет. Выплата, передача или предоставление им выигрышей также запрещены.
Касается новый закон и формата выплаты выигрышей. Так, если он составил более 15 тысяч рублей, то идентификация участника лотереи будет осуществляться в обязательном порядке. Если же выигрыш меньше 15 тысяч рублей, но при этом есть сомнения в возрасте участника лотереи, то идентификация становится не обязательной, но возможной.
При реализации лотерейного билета в бумажном виде и выплате выигрыша по нему на сумму менее 15 тысяч рублей идентификация участника лотереи будет проводиться оператором лотереи или распространителем лотерейных билетов только в случае сомнения в достижении этим человеком 18 лет.
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