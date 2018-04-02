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Письма и посылки на почте России серьезно подорожали
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Письма и посылки на почте России серьезно подорожали 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
В России с 1 апреля выросли тарифы на услуги Почты России, узнал KOSTROMA.TODAY. Речь идет о пересылке корреспонденции по России.
В частности, пересылка простого письма весом до 20 г теперь обойдется в 22 руб., заказного — 46 руб.
Письмо с объявленной ценностью весом до 20 г обойдется в 105 рублей, простая бандероль весом 100 гр — 40 рублей.
Кроме того, при пересылке наземным транспортом плата за каждые полные или неполные 500 г веса бандероли с объявленной ценностью составит минимум 95 рублей (если расстояние меньше 600 километров). Если дальше — то все дороже.
Отметим, что все эти тарифы указаны без НДС.
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 Ещё 2 источника 
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