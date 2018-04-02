Письма и посылки на почте России серьезно подорожали

России с 1 апреля выросли тарифы на услуги Почты России , узнал KOSTROMA.TODAY. Речь идет о пересылке корреспонденции по России.

В частности, пересылка простого письма весом до 20 г теперь обойдется в 22 руб., заказного — 46 руб.

Письмо с объявленной ценностью весом до 20 г обойдется в 105 рублей, простая бандероль весом 100 гр — 40 рублей.

Кроме того, при пересылке наземным транспортом плата за каждые полные или неполные 500 г веса бандероли с объявленной ценностью составит минимум 95 рублей (если расстояние меньше 600 километров). Если дальше — то все дороже.

Отметим, что все эти тарифы указаны без НДС.