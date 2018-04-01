ФАС не стала увеличивать стоимость отправления простых писем

При установлении тарифов на регулируемые государством почтовые услуги одним из критериев их расчета была социальная значимость. Поэтому тарифы на простое письмо и простую бандероль, которые пользуются спросом у населения, остались без изменения (не повышались). Остальные услуги по пересылке внутренней письменной корреспонденции выросли с 1 апреля на 5,4 процента.