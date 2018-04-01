ФАС не стала увеличивать стоимость отправления простых писем 

При установлении тарифов на регулируемые государством почтовые услуги одним из критериев их расчета была социальная значимость. Поэтому тарифы на простое письмо и простую бандероль, которые пользуются спросом у населения, остались без изменения (не повышались). Остальные услуги по пересылке внутренней письменной корреспонденции выросли с 1 апреля на 5,4 процента.
С учетом того, что тарифы введены в действие с апреля 2018 года, их среднегодовое увеличение составит 4,16 процента, пояснили «РГ» в пресс-службе ФАС. Например, пересылка простой почтовой карточки стала дороже на рубль (с 16 до 17 рублей), заказной карточки, которая имеет трек номер и ее доставку можно отследить, как и заказное письмо, выросла в цене на четыре рубля (с 33 до 37 рублей). Заказное письмо весом до 20 грамм станет дороже на пять рублей (с 41 до 46 рублей), письма с объявленной ценностью до 20 грамм — на десять рублей (с 95 до 105 рублей).