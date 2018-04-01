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ФАС не стала увеличивать стоимость отправления простых писем
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ФАС не стала увеличивать стоимость отправления простых писем 

Российская Газета 17 минут назад
При установлении тарифов на регулируемые государством почтовые услуги одним из критериев их расчета была социальная значимость. Поэтому тарифы на простое письмо и простую бандероль, которые пользуются спросом у населения, остались без изменения (не повышались). Остальные услуги по пересылке внутренней письменной корреспонденции выросли с 1 апреля на 5,4 процента.
С учетом того, что тарифы введены в действие с апреля 2018 года, их среднегодовое увеличение составит 4,16 процента, пояснили «РГ» в пресс-службе ФАС. Например, пересылка простой почтовой карточки стала дороже на рубль (с 16 до 17 рублей), заказной карточки, которая имеет трек номер и ее доставку можно отследить, как и заказное письмо, выросла в цене на четыре рубля (с 33 до 37 рублей). Заказное письмо весом до 20 грамм станет дороже на пять рублей (с 41 до 46 рублей), письма с объявленной ценностью до 20 грамм — на десять рублей (с 95 до 105 рублей).
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