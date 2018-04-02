В России изменилась форма налоговых уведомлений

ФНС с 1 апреля изменит форму налоговых уведомлений

С 1 апреля граждане, имеющие в собственности дома, квартиры, автомобили или земельные участки, начнут получать налоговые уведомления в новом виде, пишет "Российская газета"

Налогом на имущество физлиц облагают жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи и машино-места. Объектами налогообложения являются также единые недвижимые комплексы, здания, строения, сооружения и объекты незавершенного строительства. За земельные участки уплачивают другой налог — земельный, за автомобили — транспортный.

Изменения в квитанции налогового уведомления позволят отобразить перерасчет налога и суммы к доплате или уменьшению. В таких случаях налоговое уведомление придет с заполненной графой "Сумма к доплате (+), к уменьшению (-) (руб.)". В уведомлении появилась графа "Сумма ранее исчисленного налога (руб.)".

Налоговый орган передает налоговое уведомление налогоплательщику лично под расписку, направляет по почте заказным письмом или передает в электронной форме через "личный кабинет" налогоплательщика (если такая услуга подключена). Поэтому в новой квитанции вместо адреса налогоплательщика указан адрес для направления налогового уведомления или отметка о том, что налоговое уведомление передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

Налоговое уведомление должно поступить не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога. Уплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря. В 2018 г. этот день приходится на субботу, значит, заплатить налог за 2017 г. нужно не позднее понедельника, 3 декабря.