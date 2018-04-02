Налоговые уведомления будут доставлять по-новому 

Россияне с 1 апреля начнут получать уведомления об уплате налога на имущество физических лиц по новой форме, сообщает «Российская газета».
По информации издания, новые налоговые уведомления отразят перерасчет налога и суммы к доплате или ее уменьшению. В документе появится соответствующая графа. Также уведомления будут содержать информацию о ранее исчисленном налоге, а вместо адреса гражданина будет указан адрес для направления уведомления или же сообщено, что оно было передано через личный кабинет налогоплательщика в электронной форме.
Россияне обязаны платить налог на имущество физических лиц за жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи и машиноместа, которыми владеют. Данный налог должен быть оплачен до 1 декабря 2018 года.
Во время ежегодной пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин предложил освободить часть россиян от долгов по налогам, в том числе налога на имущество физлиц. Согласно инициативе президента, будут списаны задолженности россиян по земельному и транспортному налогам, а также по налогу на имущество физических лиц, возникшие до 1 января 2015 года. Кроме того, спишутся долги по пеням за недоимку по налогу на имущество.