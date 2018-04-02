Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

Россияне с 1 апреля начнут получать уведомления об уплате налога на имущество физических лиц по новой форме, сообщает « Российская газета ».

По информации издания, новые налоговые уведомления отразят перерасчет налога и суммы к доплате или ее уменьшению. В документе появится соответствующая графа. Также уведомления будут содержать информацию о ранее исчисленном налоге, а вместо адреса гражданина будет указан адрес для направления уведомления или же сообщено, что оно было передано через личный кабинет налогоплательщика в электронной форме.

Россияне обязаны платить налог на имущество физических лиц за жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи и машиноместа, которыми владеют. Данный налог должен быть оплачен до 1 декабря 2018 года.