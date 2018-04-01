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Украинцев предупредили о росте цен
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Украинцев предупредили о росте цен из-за «странного решения» властей 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Фото: Reuters
Через несколько месяцев украинцы могут испытать очередной рост цен из-за странного решения национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики, которая второй раз за год повышает стоимость электроэнергии для промышленности, сообщают украинские СМИ.
Из-за этого решения производить товары и услуги станет дороже. Дополнительную стоимость предприниматели переведут на покупателей, пишет УНИАН со ссылкой на сюжет ТСН.
Отмечается, что, к примеру, добавление нескольких копеек к стоимости киловатт-часа для Запорожского завода ферросплавов выльется в 30 млн гривен в месяц, которые предприятие будет переплачивать из-за роста тарифов на свет.
В НКРЭ утверждают, что тариф вырос из-за девальвации гривны, роста зарплат, инфляции и подорожании на 38% угля на бирже в Роттердаме. При этом в тариф заложили именно стоимость угля в Роттердаме, хотя большинство его идет или из России, или с Украины.
Это привело к тому, что Украине оказалось выгоднее покупать свет в Венгрии или других соседних странах, чем производить свой, отмечают эксперты. При этом странным эксперты считают тот факт, что Украина продает свет в Европу дешевле, чем своим предприятиям.
Такая политика, отмечает ТСН, может привести к социальной катастрофе, так как украинское производство станет даже дороже, чем в Европе, а украинцы в очередной раз обеднеют.
Отметим, что украинцы и так сильно страдают от непомерно больших тарифов. Так, по состоянию на конец февраля 2018 года граждане Украины задолжали за газ, отопление и горячую воду около 36,8 млрд гривен (80,08 млрд рублей).
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