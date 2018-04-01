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Сколько хакеры украли у россиян в 2017 году?
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Сколько хакеры украли у россиян в 2017 году? 

MDDevice 14 минут назад
Фото: MDDevice
Современные хакеры — это чуть ли не самые богатые люди в мире, поскольку в год они крадут у честных граждан поистине колоссальные суммы, нулей в которых очень много. Сегодня стали известны размеры ущерба от киберпреступников, нанесенного россиянам в 2017 году.
По словам Дмитрия Баранова, заместителя начальника управления по связям с общественностью Центробанка РФ, за прошлый год хакеры сумели украсть в России почти 1 миллиард рублей — точный размер ущерба состави около 961 миллиона. Средняя сумма несанкционированной операции с банковским счетом или картой составила 3000 рублей, что с учетом нынешних зарплат в стране и грядущего повышения налогов до 15% является для многих крупной суммой. Однако, как отметил Баранов, это низкий результат по мировым меркам, и это даже стало своеобразным поводом для гордости для Центробанка.
Способов кражи денег со счета за последние годы развелось очень много, но все они сводятся к халатному отношению пользователей к собственным финансам, компьютерной неграмотности и доверчивости — многие до сих пор переводят деньги на счета преступников, попросивших их об этом в социальных сетях со взломанных страниц их друзей. Кто-то до сих пор вносит предоплату при покупке на досках объявлений, а кто-то даже пытается сэкономить, покупая товары в очевидно поддельных интернет-магазинах и ставит приложения, скачанные со сторонних сайтов, содержащие вирусы и трояны.
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