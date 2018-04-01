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В Краснодаре снесли незаконные ларьки в пешеходной зоне
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В Краснодаре снесли незаконные ларьки в пешеходной зоне 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Демонтированы магазины и ларьки, работающие незаконно или с истекшим сроком аренды земли, пишет KrasnodarMedia, которое отмечает, что кампанию по сносу инициировал мэр столицы Евгений Первышов после жалоб горожан.
«В городе проводится планомерная работа по освобождению тротуаров и пешеходных зон от торговых объектов. Срок аренды земельного участка площадью 336 кв. метров у этих предпринимателей истек. По поручению главы города было принято решение его не продлевать, чтобы освободить эту территорию и таким образом расширить пешеходную зону», — приводит издания слова замначальника управления муниципального контроля Артема Губского.
Как ранее писал «ФедералПресс», накануне Евгений Первышов на внеочередном заседании гордумы объявил, что кубанская столица готовит законодательную инициативу в ЗСК по контролю за установкой торговых объектов на придомовых территориях жилых домов. Это позволит установить размер штрафов за самовольное размещение на придомовых территориях жилых домов магазинов и ларьков.
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