В Краснодаре снесли незаконные ларьки в пешеходной зоне

Демонтированы магазины и ларьки, работающие незаконно или с истекшим сроком аренды земли, пишет KrasnodarMedia, которое отмечает, что кампанию по сносу инициировал мэр столицы Евгений Первышов после жалоб горожан.

«В городе проводится планомерная работа по освобождению тротуаров и пешеходных зон от торговых объектов. Срок аренды земельного участка площадью 336 кв. метров у этих предпринимателей истек. По поручению главы города было принято решение его не продлевать, чтобы освободить эту территорию и таким образом расширить пешеходную зону», — приводит издания слова замначальника управления муниципального контроля Артема Губского.