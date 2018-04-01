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С 1 апреля вступает в силу постановление об индексации социальных пенсий
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С 1 апреля вступает в силу постановление об индексации социальных пенсий 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Индексация коснется почти 4 миллиона пенсионеров.
С 1 апреля 2018 года в силу вступает постановление об индексации социальных пенсий. Соответствующий документ подготовлен Минтрудом России.
— Утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 г. в размере 1,029.
Расходы на проведение с 1 апреля 2018 года индексации размеров социальных пенсий, других социальных выплат составят 9,6 млрд руб. до конца года, — говорится в документе.
Отмечается, что с этого дня и до конца расходы на индексацию пенсий и других социальных выплат составят 9,6 миллиарда рублей.
Кроме того, при подобной индексации повышаются и установленные в соответствии с федеральным законом пенсии отдельным категориям граждан — военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и членам их семей, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, гражданам из числа работников летно-испытательного состава и другим.
Индексация затронет 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона человек, получающих социальные пенсии. Одновременно будут повышены другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.
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