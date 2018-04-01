В России ликвидировали одну профессию

СМИ: В России ликвидирована профессия стенографиста

Отмечается, что должности «Секретарь-стенографистка», «Стенографистка» и «Заведующая машинописным бюро» упразднены и исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Данное решение было принято в связи с невостребованностью профессии.