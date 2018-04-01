В России ликвидировали одну профессию

Власти России официально ликвидировали профессию стенографиста, соответствующий приказ подписал глава Минтруда Максим Топилин. Об этом сообщает газета «Известия».
Отмечается, что должности «Секретарь-стенографистка», «Стенографистка» и «Заведующая машинописным бюро» упразднены и исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
Данное решение было принято в связи с невостребованностью профессии.
Ранее в Совфеде оценили предложение упразднить список запрещённых для женщин профессий.
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