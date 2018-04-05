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Клиенты закрытого в Самаре АктивКапиталБанка получат пенсию на почте
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Клиенты закрытого в Самаре АктивКапиталБанка получат пенсию на почте 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Приморская газета
Клиентам закрытого банка необходимо выбрать нового доставщика. Заявление о выборе способа доставки пенсии и иных социальных выплат можно написать в почтовом отделении, в отделении ПФР, МФЦ, а также онлайн через Личный кабинет на сайте ПФР и портале Госуслуг.
Этот документ может оформить как сам получатель, так и его законный представитель, предъявив доверенность, заверенную установленным законом порядком.
Напомним, что «Почта России» является единственной организацией, оказывающей населению услугу по выплатам пенсий повсеместно. Отдельным преимуществом доставки пенсий и пособий является широкая разветвленная сеть федерального почтового оператора, в связи с чем выплаты могут осуществляться даже в тех населенных пунктах, где отсутствуют банковские учреждения. Если необходима помощь в заполнении или оформлении данного заявления дистанционно, можно обратиться по телефону в свое отделение почтовой связи или по телефону «горячей линии» Самарского филиала Почты России 270-43-01.
Кроме того, по желанию клиента выплаты в установленный срок могут быть с соблюдением всех мер безопасности доставлены на дом, освобождая пенсионеров от необходимости выходить из дома, в том числе по состоянию здоровья.
Найти адрес, контакты и оперативно уточнить график работы своего почтового отделения можно на сайте pochta.ru, а также через мобильное приложение Почты России.
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