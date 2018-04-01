В Финляндии сократилось употребление алкоголя

Жители Финляндии стали употреблять меньше алкоголя, но продажи спиртного в ресторанах выросли, передает «Интерфакс» . Об этом сообщается на портале финской государственной телерадиокомпании Yle со ссылкой на статистический отчет ведомства здравоохранения и социального развития (THL).

«В 2017 году жители Финляндии старше 15 лет выпили 10,3 л чистого алкоголя на душу населения. В 2016 году аналогичный показатель составил 10,8 л», — говорится в сообщении.

Количество проданного алкоголя в магазинах в прошлом году сократилось на 0,7%. В то же время в 2017 году продажи алкоголя в ресторанах стали расти. Увеличение по этому показателю составило 1,2%. Эксперты связывают это явление с ростом финской экономики.

Также сократился ввоз алкогольной продукции из Эстонии . Туристы в прошлом году ввезли в страну на 18,8% меньше алкоголя, чем годом ранее.

Портал сообщает, что финны среди жителей северных стран наравне с датчанами по-прежнему лидируют в рейтинге потребления спиртных напитков. Например, шведы пьют примерно на два литра меньше чистого алкоголя на душу населения, чем финны.