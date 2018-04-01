Бродячий пес украл книгу про одиночество и стал звездой

Бездомный пес стал знаменитостью после кражи книги об одиночестве. Невероятную популярность обрел бразильский пес-воришка. Большую часть времени собака проводила около книжного магазина, неподалеку от университета Фивале. Местные жители так и не смогли отгадать, почему он выбрал именно это место, а не одну из мясных лавок.

Однако в один из дней пес дождался, когда бдительность продавца ослабнет, прошмыгнул в магазин и схватил с полки книгу «Дни одиночества», сообщает «МИР-24».

Установленные камеры видеонаблюдения запечатлели, как он стремглав выбегает из магазина с добычей в зубах. Пса, охранявшего книгу с говорящим названием, прохожие обнаружили на одной из улиц. Украденное произведение вернули в книжный магазин. При этом продавщица была настолько тронута, что решила временно приютить бездомное животное. Сейчас волонтеры подыскивают для него достойных хозяев.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что бездомная собака спасла жизнь украинской студентке, которую сбили в ДТП и вывезли умирать в лес. Дворовая собака, нашедшая пострадавшую, улеглась на нее и грела. Благодаря этому девушка спаслась от переохлаждения.