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«Ядрово» будет принимать только подмосковный мусор
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«Ядрово» будет принимать только подмосковный мусор 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Новая часть полигона бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области будет принимать мусор только с прилегающих районов Подмосковья. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьев, передает ТАСС.
«На вторую карту будет «приезжать» только мусор с прилегающих районов, только «местный» мусор, как мы договаривались с инициативной группой. Никакой другой мусор на новую карту поступать не будет», — сказал он.
Воробьев подчеркнул, что рядом появится предприятие по переработке мусора, а владельцы полигонов должны будут обязательно заключить контракты по соответствующей утилизации. По его словам, оператор полигона уже начал оплачивать контракт на создание очистных сооружений для фильтрата.
Новая часть полигона «Ядрово» должна открыться 14 апреля. Она будет принимать по 600 тысяч тонн мусора в год. Старую карту накроют чистыми грунтами и полимерной пленкой, прикроют плодородным слоем земли и высадят на ней траву.
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