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Воробьев считает работу на полигонах ТБО Подмосковья актуальной и важной
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Воробьев считает работу на полигонах ТБО Подмосковья актуальной и важной 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что проводимая работа по дегазации и рекультивации мусорных полигонов на территории Подмосковья крайне важна и актуальна, говорится в Telegram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«Что касается нашей работы по полигонам, по утилизации мусора, Александр Чупраков (спецпредставитель губернатора Московской области по экологии — ред.) ведет активную работу и регулярно информирует. На всех фактически без исключения полигонах идет подготовка к дегазации или уже ведется дегазация, сбор фильтрата», — сказал Воробьев.
Он добавил, что вся эта работа на оставшихся 15 полигонах представляется очень актуальной и важной.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
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