Воробьев считает работу на полигонах ТБО Подмосковья актуальной и важной

«Что касается нашей работы по полигонам, по утилизации мусора, Александр Чупраков (спецпредставитель губернатора Московской области по экологии — ред.) ведет активную работу и регулярно информирует. На всех фактически без исключения полигонах идет подготовка к дегазации или уже ведется дегазация, сбор фильтрата», — сказал Воробьев.

Он добавил, что вся эта работа на оставшихся 15 полигонах представляется очень актуальной и важной.