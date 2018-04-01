Все о повышении пенсий в РФ с 1 апреля 2018 года: кому пересчитают, сколько прибавят, когда следующая индексация

Очередное повышение пенсий в России произойдет 1 апреля 2018 года — на 2,9% будут проиндексированы социальные пенсии. Повышение коснется 3,9 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальных пенсий.

Первое в текущем году увеличение ежемесячных выплат неработающим пенсионерам было проведено 1 января. Оно затронуло россиян, которые имеют определенный трудовой стаж и получают страховую пенсию.

Всем получателям социальных пенсий индексация проводится 1 апреля. Она привязана к прожиточному минимуму пенсионеров, изменившемуся за предыдущий год. Исходя из этих показателей, в этом году рост социальных пенсий составит 4,1%. Напомним, что в 2017 году повышение социальных пенсий было однократным и всего лишь на 1,2% (в перспективе такие повышения будут проводиться каждый год).

При этом важно знать, что минимальный уровень пенсионного обеспечения россиян всегда будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Если размер пенсии вместе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами не превысит уровень установленного прожиточного минимума, то ему будет назначена социальная доплата.

Кому прибавят пенсию с 1 апреля 2018

Социальные пенсии назначаются инвалиды всех групп, включая инвалидов детства и детей-инвалидов. Они могут рассчитывать на получение социальной пенсии только в случае полного отсутствия трудового стажа.

Повышение пенсии ждет так же людей, имеющих минимальный трудовой стаж и вышедших на пенсию при достижении определенного возраста.

К категории получателей социальных пенсий относятся также и иностранные граждане, прожившие в России более 15 лет и достигшие пенсионного возраста.

Дети, которым была назначена пенсия по потери кормильца, тоже получат прибавку. Напомним, что социальная пенсия назначается лишь в тех случаях, когда умерший кормилец не имел ни одного дня трудового стажа. Во всех остальных случаях детям назначается страховая выплата.

Также к получателям социальных выплат относятся малочисленные народы Севера — мужчины старше 55 лет и женщины старше 50.

Как изменятся военные пенсии с 1 апреля 2018 года

С 1 апреля увеличится размер государственной пенсии у военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, а также членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.

Какой будет средняя пенсия после 1 апреля

После индексации 1 апреля средний размер социальной пенсии в России вырастет на 255 рублей и будет равен 9 062 рублям. Социальные пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы увеличатся на 378 и 382 рубля и составят 13 410 и 13 556 рублей соответственно.

Что же касается людей, ставших инвалидами из-за военной травмы, а также участников ВОВ, то у них средние размеры пенсий после индексации вырастут до 30 694 рублей и 35 387 рублей соответственно.

Для граждан, которые получают выплаты за иждивенцев, повышение будет таким: на одного человека — 1762 руб., на двух человек — 3493 руб, на трех человек — 5420 руб.

По данным Министерства труда, на повышение пенсий с 1 апреля из госбюджета выделяется 9,6 млрд рублей.

Следующая индексация пенсионных выплат в России ожидается в августе. На этот раз перерасчет коснется работающих пенсионеров. Ожидается, что это категория граждан будет получать пенсию в зависимости от заработной платы, но не более трех пенсионных баллов.