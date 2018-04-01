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Посольство РФ в Великобритании призвало фанатов ЦСКА не шутить с британскими таможенниками
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Посольство РФ в Великобритании призвало фанатов ЦСКА не шутить с британскими таможенниками 

Версия 26 минут назад
Представители российского посольства в Соединенном Королевстве опубликовали сообщение с призывом к болельщикам футбольного клуба ЦСКА соблюдать повышенную осторожность в ходе поездки на матч 1/4 Лиги Европы против лондонского «Арсенала».
В связи с проводимой Лондоном «антироссийской компанией, ведущей к росту русофобских настроений», посольство Российской Федерации в Великобритании обратилось с призывом к фанатам футбольного клуба ЦСКА перед поездкой на матч против лондонского «Арсенала» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Обращение посольства опубликовано на официальном сайте ведомства. Сотрудники диппредставитеьства призывают болельщиков не нарушать правила поведения в общественных местах и, прежде всего, на стадионе. Кроме того, фанатам рекомендуется не шутить с представителями погранслужбы Соединенного Королевства в ходе прохождения паспортного контроля.
Посольство РФ обратило особое внимание, что во избежание провокаций в отношении граждан России, футбольным фанатам необходимо обходить стороной возможные конфликты с местным населением, а также вести себя «с присущим достоинством». Еще одним ключевым пунктом рекомендаций является призыв к отказу от употребления алкоголя. Посольство уведомило россиян о возможности преследования на территории Великобритании. Ранее сотрудниками посольства было опубликовано похожее обращение к гражданам РФ, пребывающим в Соединенном Королевстве по личным делам.
Напомним, московский ЦСКА проведет свой первый матч в 1/4 Лиги Европы против «Арсенала» на выезде 5 апреля. Ответная игра состоится в Москве 12 апреля. Отметим, что незадолго до обращения российского посольства, представители «Арсенала» выпустили памятку для своих болельщиков, собирающихся на ответный матч в столицу России, в которой также призвали к соблюдению максимальной осторожности.
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