В России увеличились социальные пенсии

С 1 апреля в России на 2,9 процента проиндексированы социальные пенсии и зависящие от неё выплаты. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу.
«Утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029», — говорится в документе. В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и составит 9 062 рублей.
В кабмине отметили, что повышение коснётся 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона россиян, получающих социальные пенсии. Повышенные выплаты получат, в частности, дети-инвалиды, дети-сироты, причисленные к малочисленным народам Севера пенсионеры. Вместе с тем прибавку получат участники Великой Отечественной войны, лица, пострадавшие при техногенных катастрофах и другие категории граждан.
На индексацию пенсий Правительство выделило 9,6 миллиарда рублей до конца года.
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