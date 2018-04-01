В Совфеде считают, что туристам не стоит отказываться от поездок в Британию

Посольство России в Великобритании предупреждает о возможности роста антироссийских настроений и действий в Соединенном Королевстве, и просит граждан РФ тщательно взвесить необходимость поездок в страну, говорится в сделанном в субботу заявлении посольства.

"Не думаю, что это может сказаться на простых гражданах, туристам не стоит отказываться от поездок", — сказал Рязанский РИА Новости.

Он согласился с тем, что россиянам, планируя поездки в Великобританию, следует принимать теперь в расчёт ряд факторов, таких как, в частности, «шумный нрав» английских болельщиков. Также сенатор призвал россиян «проявлять осторожность», отправляя в Великобританию детей на языковые курсы, особенно с проживанием в чужих семьях.

"Но полностью прекращать гуманитарные контакты не надо", — подчеркнул глава комитета.