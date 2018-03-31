Налетай, торопись! Эксперимент Минпромторга по стимулированию граждан к покупке домов

Наши соотечественники, в силу сложившихся исторических реалий, более «круты» в сравнении с европейцами. В России большее, чем в Европе, число граждан имеет в собственности не один объект недвижимости, а несколько. В большинстве случаев, это городская квартира и загородный дом, то есть дача.

Согласно последней переписи, 48% городского населения России имеют дачи

А сегодня развивается и явление субурбанизации — процесс формирования городских агломераций: разрастание пригородной зоны за счёт строительства малоэтажного частного жилья. Если вы планировали пополнить число счастливых владельцев «домиков в деревне», возможно, сейчас настало самое время.

Пилотный проект кредитования покупки домовПремьер-министр Дмитрий Медведев 15 марта подписал постановление № 259, согласно которому с 1 апреля по 30 ноября 2018 года желающие могут получить льготный ипотечный кредит на приобретение дома. Инициатива субсидирования государством покупки домов разработана Министерством промышленности и торговли РФ

Льготный кредит позволит россиянам купить 2,5 тысячи домов

В нынешнем году в качестве субсидий федеральным бюджетом выделено 197,7 млн руб., что, по оценкам чиновников Министерства, позволит нашим гражданам купить более 2,5 тысячи домов. С чем же связано такое решение правительства, и каковы условия получения льготной ипотеки?

«Деревянная ипотека»Постановление о льготном кредитовании журналисты уже окрестили «деревянной ипотекой». Потому что скидка на кредит для покупки дома предоставляется не всем желающим, а только тем, кто планирует покупку дома из дерева. Пункт 4 Правил получения льготы на кредит, включенных в постановление № 259, даёт разъяснение, какие дома подпадают под скидку: «материал стен деревянного дома… выполнен из клееного или цельного бруса и (или) массивных панелей, сформированных из деревянных ламелей, панелей с использованием ориентированно-стружечных плит или древесно-волокнистых плит средней плотности (плит МДФ)». То есть дома, построенные по технологии сруба из профилированного бруса, и каркасные дома из СИП-панелей.

Строительство дома из СИП-панелей

Ещё одно ограничение — деревянные дома, на которые будет выдаваться льготный кредит, должны быть только заводского изготовления. И к производителям домов из дерева тоже есть довольно жёсткие требования — они должны заключить договор с кредитной организацией и иметь годовой финансовый оборот за год, предшествующий заключению договора, не менее 200 миллионов рублей. То есть, по сути, это постановление лоббирует интересы определённого круга производителей. В постановлении № 259 так и написано: «Решение направлено на поддержку внутреннего спроса на продукцию деревянного домостроения и увеличение объёмов производства деревянных домов заводского изготовления».

Деревянные домаКак известно, дома из дерева не пользуются популярностью у банков: раньше получить кредит на покупку или строительство деревянного дома было гораздо сложнее, чем на строение из других материалов.

Швеции и В России сегодня дерево не является популярным материалом для строительства. Не смотря на то, что леса у нас предостаточно, из древесины строится только четверть всех малоэтажных жилых домов (а по некоторым источникам, и вообще всего 12%). Для сравнения — в Канаде Финляндии деревянные дома составляют от 78 до 90%, а в США из дерева и деревянных материалов строят 95% всех частных домов.

В России дерево не является самым популярным материалом для строительства

Подписанное премьер-министром постановление № 259 родилось уже давно — ещё в 2015 году государственные чиновники озаботились тем, что большие объёмы лесных ресурсов нашей страны никак не используются.

Нюансы кредитованияКроме вышеуказанных ограничений (материала и солидности компании, у которой вы планируете приобрести домокомплект), тем, кто вознамерится получить кредит, стоит учесть, что пока это «пробный шар», и действовать скидка будет только несколько месяцев. Если результаты устроят Минпромторг, то, возможно, сроки будут продлены.

Из федерального бюджета будет субсидироваться скидка, предоставляемая кредитными организациями, размер которой не превысит 5%. То есть при сегодняшних кредитных ставках на покупку жилья в 16%, желающий купить деревянный дом, получит ставку по кредиту около 11%.

Данный кредит не может превышать 3,5 миллиона рублей, и он не распространяется на покупку участка земли для возведения этого деревянного дома. Ну, а остальное — как обычно: ограничения по возрасту заёмщика, первоначальный взнос и прочее.

Чиновники надеются, что эта мера, во-первых, увеличит вдвое оборот предприятий, связанных с деревянным домостроением. Во-вторых, многие семьи, планирующие купить квартиру в городе, предпочтут более просторный свой дом в ближайшем пригороде. И, в-третьих, строительный рынок станет более «белым и пушистым» — уйдут мелкие строительные компании, на долю которых сегодня приходится основные заказы на строительство частных жилых домов.