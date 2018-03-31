5 причин, почему стоит выбрать комфорт-класс, а не бизнес

В настоящее время на российском рынке недвижимости наибольшей популярностью пользуется жилье комфорт-класса. И в этом нет ничего удивительного — жилье строится вполне комфортное, с дополнительными опциями вроде подземного паркинга или улучшенных планировок квартир.

В качестве примера можно привести рынок жилья Москвы Подмосковья , где, по информации компании «Метриум», примерно половина три четверти новостроек относятся к сегменту комфорт-класса. Несмотря на то, что доля недвижимости бизнес-класса в общем объеме предложения за последние два года увеличилась примерно на 50%, но в настоящее время не превышает 38%.

Тенденцию подтверждают и в "Инком-Недвижимость" . Аналитики этой компании утверждают, что на долю комфорт-класса приходится 52% предложения, на долю бизнес-класса — 36%, а на долю премиум-сегмента — 8%. А вот стандарт-класс «съежился» до 4% от общего объема предложения.

Возникает вопрос — а за счет чего комфорт-класс бьет бизнес-класс?

Первая причина — доступная цена. Так, однокомнатная квартира в ЖК «Нормандия» стоит 5,1 млн рублей, однушка в ЖК «Смольная 44» — 4,9 млн, а в ЖК «Митино Парк» вообще 4,58 млн рублей. Именно высокая стоимость жилья стала главной причиной, которая снижает интерес покупателей к новостройкам бизнес-класса. В этом аспекте недвижимость комфорт-класса выглядит более предпочтительной. За последние годы проекты именно комфорт-класса вышли на качественно новый уровень и ничем не уступают проектам дорогих сегментов.

Например, стоимость квадратного метра в подмосковных новостройках бизнес-класса выше стоимости квадрата сегмента комфорт в 1,9 раза. Вот и получается, что в рамках одного и того же бюджета покупатель квартиры комфорт-класса может приобрести себе квартиру по площади в два раза большую, нежели в сегменте бизнес.

Вторая причина — качественная инфраструктура. Это раньше хорошая инфраструктура была преимущественно у проектов дорогих сегментов. Но теперь застройщики ЖК комфорт-класса также занимаются комплексным освоением территории. В комфорт-классе сейчас очень популярна концепция «город в городе». В результате, покупатели недорогого сегмента получают все необходимые услуги чуть ли не на территории своего ЖК.

Третья причина — удобные планировки. В настоящее время планировки квартир комфорт-класса практически всегда соответствуют стандартам более дорогого жилья. Речь идет о планировочных решениях и наличие гардеробной и двух санузлов. Иногда жилье комфорт-класса строится с объединенными кухней и гостиной.

Четвертая причина — благоустройство территории. К этому можно отнести как прогулочные зоны на внутренней территории ЖК, так и детские площадки, а также площадки для выгула животных. Раньше, по данным экспертов компании «Метриум», было исключительно в комплексах, которые относились к дорогим сегментам. Но теперь все изменилось. В некоторых ЖК комфорт-класса — особенно в Подмосковье — есть даже зоны барбекю.

Пятая причина — различные модные «фишки». К таким «фишкам», например, можно отнести специальные автобусные маршруты от жилого комплекса до ближайшей станции метрополитена.