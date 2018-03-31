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Бездомный пес украл книгу про одиночество и стал знаменитым
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Бездомный пес украл книгу про одиночество и стал знаменитым 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Бразилии дворовый пес стал знаменитостью благодаря тому, что украл из книжного магазина произведение «Дни одиночества». За такой символизм вора не стали наказывать, но напротив — покормили и помыли.
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Бродячий рыжий пес ежедневно дежурил близ книжного магазина, который находился около университета Фивале. Неизвестно, что или кого ждало животное, но вскоре пес потерял надежду и решился на отчаянный шаг.
Камера видеонаблюдения запечатлела, как собака прошмыгнула в магазин, незаметно пробежала мимо кассира и направилась к полкам с книгами. Пес схватил зубами книгу «Дни одиночества» и поспешил сбежать.
Вскоре прохожие отняли у пса украденное и вернули в магазин. Однако поведение пса тронуло одну из продавщиц магазина — она временно приютила пса и передала зоозащитникам. Сейчас активисты ищут для него хозяев.
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