Бездомный пес украл книгу про одиночество и стал знаменитым

Бразилии дворовый пес стал знаменитостью благодаря тому, что украл из книжного магазина произведение «Дни одиночества». За такой символизм вора не стали наказывать, но напротив — покормили и помыли.

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Бродячий рыжий пес ежедневно дежурил близ книжного магазина, который находился около университета Фивале. Неизвестно, что или кого ждало животное, но вскоре пес потерял надежду и решился на отчаянный шаг.

Камера видеонаблюдения запечатлела, как собака прошмыгнула в магазин, незаметно пробежала мимо кассира и направилась к полкам с книгами. Пес схватил зубами книгу «Дни одиночества» и поспешил сбежать.

Вскоре прохожие отняли у пса украденное и вернули в магазин. Однако поведение пса тронуло одну из продавщиц магазина — она временно приютила пса и передала зоозащитникам. Сейчас активисты ищут для него хозяев.

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