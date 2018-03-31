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Костромичка сломала 4 ребра, поскользнувшись на крыльце магазина «Бристоль»
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Костромичка сломала 4 ребра, поскользнувшись на крыльце магазина «Бристоль» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Собственник помещения в многоквартирном доме на улице Козуева, где располагается магазин «Бристоль», выплатит 100 тысяч рублей костромичке. Женщина сломала на его крыльце 4 ребра, сообщает Костромской районный суд. 20 февраля прошлого года женщина была в магазине «Бристоль», а когда спускалась с крыльца по пандусу, держась за перила, поскользнулась и ударилась корпусом о поручень. От удара у нее перехватило дыхание, возникла острая боль. Продавцы магазина вынесли для нее стул и вызвали «скорую». Врачи сделали ей обезболивающий укол и отвезли в травмпункт. Снимки показали, что у женщины перелом 4 ребер со смещением, но от госпитализации костромичка отказалась. Дома у нее оставались 5-летний сын и 11-летняя дочка.
Дома она могла спать только в подушках и мало двигалась, чтобы не мучиться от боли. По мнению костромички, виной всему был собственник помещения, который не занимался очищением крыльца и прилегающей территории ото льда и снега. Она обратилась к нему, чтобы он возместил моральный вред и потерянную за месяц лечения зарплату, но получила отказ.
Только на суде стороны пришли к мировому соглашению, собственник решил выплатить костромичке 100 тысяч рублей: 1 тысячу 806 рублей — расходы на лечение, 29 тысяч 278 рублей — компенсацию утраченной заработной платы, 68 тысяч 915 рублей — компенсацию морального вреда. С февраля по июнь он должен каждый месяц отдавать ей по 20 тысяч рублей.
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