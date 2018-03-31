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Новосибирец создал cartoon-карту с признанием в любви Обскому морю
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Новосибирец создал cartoon-карту с признанием в любви Обскому морю 

ngs.ru 42 минуты назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский актёр и член союза журналистов Илья Иохимович вместе с красноярским дизайнером Ольгой Кошкой создал мультипликационную карту Обского моря.
«Эскиз родился этот случайно, буквально вчера у моего друга было день рождение. За полтора месяца до этого я озадачился. Вспомнил что лучший подарок — это подарок, который сделан своими руками. Пришла идея этого эскиза ввиду того, что у нас в Академгородке дачи. Мы очень любим эту местность и вместе ходим на Обское море купаться и вот решил сделать такой презент», — рассказал корреспонденту НГС Илья Иохимович.
Илья отметил, что нарисовать карту ему помогла иллюстратор красноярского Союза писателей Ольга Кошка.
«Роли распределялись следующим образом — у меня родилась идея поздравить друга. Я ей посылал как это должно выглядеть [нарисованное от руки]. И Ольга в своей манере реализовала этот эскиз», — пояснил Иохимович.
Эмблему напечатали на белой майке — её Илья уже подарил своему другу. Он добавил, что некоторые его знакомые тоже захотели себе такую майку.
Кроме того, он добавил, что этот рисунок сделан как мультипликационная карта — cartoon-карта. В планах Иохимовича сделать такой же рисунок для центра Новосибирска.
«Наработки есть, эскизы — но они такие от руки, шариковой ручкой, схематичные, ничего из себя не представляющие, но планируется сделать центр города. Наверное, это можно рассматривать, как какую-то такую фишку для туристической сферы. Какой-то практической, прикладной цели у нее нет — это, наверное, как популяризационная составляющая», — объяснил собеседник НГС.
Подобные карты, добавил Илья широко распространены для западных популярных туристических городов, а в России они созданы для Москвы и Санкт-Петербурга.
«Это такой первый хенд-мейд для Новосибирска. Потому что та сувенирная продукция, что сегодня есть и представляет где-то Новосибирск за его пределами, она довольно такая традиционная. Таких разработок ещё не было конкретно по Новосибирску», — уверяет Иохимович.
Накануне НГС рассказывал о детском конкурсе на лучший эскиз для монеты. По рисунку победителя напечатают сувенирные монеты-жетоны.
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