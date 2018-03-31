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61 автобус закупят в Петербурге почти за миллиард рублей
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61 автобус закупят в Петербурге почти за миллиард рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Информация о конкурсе, организованном занимающимся пассажирскими автобусными перевозками предприятием, появилась в минувшую пятницу на сайте госзакупок.
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие в сфере
Начальная стоимость контракта составляет 917 млн рублей. За эти деньги предприятие планирует приобрести автобусы с низким уровнем пола, учитывающие потребности маломобильных пассажиров и оборудованных принимающими банковские карты валидаторы. Подать заявку на участие в аукционе можно в течение полугода.
Напомним, что на данный момент на балансе предприятия стоят 102 автобуса на компримированном газе, из которых 47 приобретено в 2016-м.
Как напоминает издание «Фонтанка», в феврале «Пассажиравтотранс» отменил аукцион на закупку 56 автобусов в связи с большим количеством запросов поставщиков. Ранее стало известно, что «Пассажиравтотранс» выбрал подрядчика на реконструкцию автобусного парка на Хрустальной улице, одной из целей которой является приспособление предприятия под технику на газомоторном топливе.
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