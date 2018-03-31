61 автобус закупят в Петербурге почти за миллиард рублей

Информация о конкурсе, организованном занимающимся пассажирскими автобусными перевозками предприятием, появилась в минувшую пятницу на сайте госзакупок.

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие в сфере

Начальная стоимость контракта составляет 917 млн рублей. За эти деньги предприятие планирует приобрести автобусы с низким уровнем пола, учитывающие потребности маломобильных пассажиров и оборудованных принимающими банковские карты валидаторы. Подать заявку на участие в аукционе можно в течение полугода.

Напомним, что на данный момент на балансе предприятия стоят 102 автобуса на компримированном газе, из которых 47 приобретено в 2016-м.