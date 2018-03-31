«ЭкоГород» открыл свои двери для горожан

30 марта в Южном округе рядом с Даниловским монастырем открылась 8-я международная выставка экологической, натуральной и органической продукции «ЭкоГородЭкспо. Весна 2018». Корреспондент «ВМ» побывал на ярмарке производителей и продегустировал экологическую еду.

На первом этаже Делового Центра производители развернули свои торговые палатки. Чего только не встретишь! За одним из столов Анна Павлюченко разрезает на маленькие кусочки рыбу и предлагает посетителям попробовать: на выбор несколько сортов — от семги до форели.

— Мы сами выращиваем, коптим рыбу и продаем товар, — рассказывает Анна. — Но занимаемся еще и животноводством. У нас можно заказать любое количество товара: хоть одно яйцо. Получить можно на пункте самовывоза или заказать курьера.

Рядом торгуют медом.

— Это очень полезный продукт, — объясняет производитель Сергей Николаев . — Например, мед с прополисом помогает вылечивать гастрит и язву, а сорт «хвойное чудо» полезен для суставов.

На вкус мед, собранный с разных деревьев, естественно, разный, но в каждом есть своя изюминка — стоит только определиться, что вам полезнее и нужнее.

А вот за отдельной стойкой Татьяна Мирончук представляет подручные материалы для покупок в магазине.

— У нас можно приобрести экологически полезные упаковки для покупки и хранения овощей и фруктов, — говорит женщина. — Если целлофановый пакет — одноразовый, то в нашей упаковке — можно хранить продукты дома и по несколько раз носить в ней товар из магазина.

Татьяна показывает свои сеточки разного цвета: желтые, красные, зеленые. Только от одной расцветки повышается настроение.

— Сейчас уже стали забывать об авоськах, а мы возрождаем традиции, — делится Татьяна Мирончук. — Но самое главное, мы стараемся, чтобы наша упаковка была безопасной для продуктов, и естественно для здоровья покупателей.

Ближе к полудню на выставку стекается больше народа. Со слов организаторов, такие мероприятия пользуются популярностью среди горожан.