Роскачество: доля фальсификата по составу на рынке коньяка предварительно составляет 21%

МОСКВА , 31 марта. / ТАСС /. Почти четверть образцов коньяка на российском рынке является фальсификатом по составу, не содержащим виноградный спирт, свидетельствуют предварительные результаты исследования Роскачества. Об этом глава этой организации Максим Протасов сообщил в интервью программе «Поздняков», отрывки из которой в субботу опубликованы на сайте телеканала НТВ

"В настоящий момент я могу предварительно сказать, что около 21% тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта. Иных видов спиртов. В этом смысле они, конечно же, не могут являться коньяками", — сообщил он.

Грузии, Молдавии и Исследование коньяка, продающегося в российских магазинах, было запущено Роскачеством по поручению вице-премьера РФ Александра Хлопонина в начале февраля. В проверке Роскачества участвуют около 50 торговых марок, произведенных как в России, так и во Франции Армении . Стоимость исследуемых образцов, закупленных в российской рознице, варьируется от 372 рублей до 10 тыс. рублей за бутылку.

При этом проверку сможет пройти лишь та продукция, в основе которой коньячный спирт, а не пшеничный или картофельный, который, по данным отраслевых союзов, используют недобросовестные производители коньяка.