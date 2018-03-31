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Роскачество: доля фальсификата по составу на рынке коньяка предварительно составляет 21%
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Роскачество: доля фальсификата по составу на рынке коньяка предварительно составляет 21% 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Почти четверть образцов коньяка на российском рынке является фальсификатом по составу, не содержащим виноградный спирт, свидетельствуют предварительные результаты исследования Роскачества. Об этом глава этой организации Максим Протасов сообщил в интервью программе «Поздняков», отрывки из которой в субботу опубликованы на сайте телеканала НТВ.
"В настоящий момент я могу предварительно сказать, что около 21% тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта. Иных видов спиртов. В этом смысле они, конечно же, не могут являться коньяками", — сообщил он.
Исследование коньяка, продающегося в российских магазинах, было запущено Роскачеством по поручению вице-премьера РФ Александра Хлопонина в начале февраля. В проверке Роскачества участвуют около 50 торговых марок, произведенных как в России, так и во Франции, Грузии, Молдавии и Армении. Стоимость исследуемых образцов, закупленных в российской рознице, варьируется от 372 рублей до 10 тыс. рублей за бутылку.
При этом проверку сможет пройти лишь та продукция, в основе которой коньячный спирт, а не пшеничный или картофельный, который, по данным отраслевых союзов, используют недобросовестные производители коньяка.
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим отечественным товарам российского знака качества.
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