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В Ростове открылся магазин с атрибутикой ЧМ-2018
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В Ростове открылся магазин с атрибутикой ЧМ-2018 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В донской столице теперь можно приобрести фирменную атрибутику чемпионата мира по футболу 2018 года. Здесь открылся в магазин, в котором продаются официальные мячи, футболки, рюкзаки, спортивная форма, канцелярские принадлежности и различные сувениры с символикой мундиаля.
— Первый в городе магазин атрибутики ЧМ-2018 расположился в центре города на улице Большой Садовой рядом с памятником Ленину, — пишет ТАСС.
До конца мая в Ростове появятся еще несколько таких торговых точек. Известно, что один из магазинов точно откроют на Театральной площади.
Этим летом в донской столице пройдут пять матчей ЧМ-2018. На «Ростов Арене» сыграют команды из Бразилии, Саудовской Аравии, Швейцарии, Мексики, Южной Кореи, Исландии и Хорватии.
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