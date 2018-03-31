В Ростове открылся магазин с атрибутикой ЧМ-2018

В донской столице теперь можно приобрести фирменную атрибутику чемпионата мира по футболу 2018 года. Здесь открылся в магазин, в котором продаются официальные мячи, футболки, рюкзаки, спортивная форма, канцелярские принадлежности и различные сувениры с символикой мундиаля.

— Первый в городе магазин атрибутики ЧМ-2018 расположился в центре города на улице Большой Садовой рядом с памятником Ленину, — пишет ТАСС

До конца мая в Ростове появятся еще несколько таких торговых точек. Известно, что один из магазинов точно откроют на Театральной площади.