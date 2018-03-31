В Петровском районе ночью сгорел магазин

Саратовской области сегодня ночью загорелся магазин. Как сообщили АиФ-Саратов в региональном ГУ МЧС, вызов поступил в 04 ч. 49 м. Жители рассказали о загорании магазина в Петровском районе, на улице Московская.

-Площадь, уничтоженная огнем, составила 12 квадратных метров. Причина сейчас устанавливается. В результате пострадавших нет, — уточнили в главке. — В 05:02 пожар полностью ликвидирован, и на тушение выезжали 8 человек.

А чуть позже, днем огонь возник в саратовском посёлке Комбайн. Полыхнул частный сарай около дома № 33. На ЧП выдвинулись 2 пожарных расчёта и сотрудники областной службы спасения. Данных о пострадавших нет. Среди причин ЧП рассматривается и человеческий фактор — поджог.