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В Петровском районе ночью сгорел магазин
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В Петровском районе ночью сгорел магазин 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
В Саратовской области сегодня ночью загорелся магазин. Как сообщили АиФ-Саратов в региональном ГУ МЧС, вызов поступил в 04 ч. 49 м. Жители рассказали о загорании магазина в Петровском районе, на улице Московская.
-Площадь, уничтоженная огнем, составила 12 квадратных метров. Причина сейчас устанавливается. В результате пострадавших нет, — уточнили в главке. — В 05:02 пожар полностью ликвидирован, и на тушение выезжали 8 человек.
А чуть позже, днем огонь возник в саратовском посёлке Комбайн. Полыхнул частный сарай около дома № 33. На ЧП выдвинулись 2 пожарных расчёта и сотрудники областной службы спасения. Данных о пострадавших нет. Среди причин ЧП рассматривается и человеческий фактор — поджог.
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