«Почта России» снизит цены на наиболее популярные среди покупателей товары

ФГУП «Почта России» снизит цены на наиболее востребованные товары в своих отделениях, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Почта России» снижает розничные цены на ряд социально значимой продукции в почтовых отделениях по всей стране. Цены на определенный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров будут на 10-15% ниже, чем в торговых сетях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в линейку товаров будут включены различные категории товаров, наиболее востребованные в почтовых отделениях малых городов и сельской местности: стиральные порошки, моющие и чистящие средства, продовольственные товары, чай и иные товары первой необходимости.

«Товары, принимающие участие в проекте, помечены красными ценниками «ШОК цена». Информация о скидках на определенные категории товаров также размещена на плакатах в отделениях почтовой связи», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что несколько лет назад «Почта России» пересмотрела продуктовую линейку: в больших городах были оставлены только классические почтовые и канцелярские товары, книги и сувенирная продукция, а в малых населенных пунктах на почте можно приобрести основные категории социально значимых товаров.