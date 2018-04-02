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«Почта России» снизит цены на наиболее популярные среди покупателей товары
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«Почта России» снизит цены на наиболее популярные среди покупателей товары 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ФГУП «Почта России» снизит цены на наиболее востребованные товары в своих отделениях, сообщили в пресс-службе предприятия.
«Почта России» снижает розничные цены на ряд социально значимой продукции в почтовых отделениях по всей стране. Цены на определенный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров будут на 10-15% ниже, чем в торговых сетях», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в линейку товаров будут включены различные категории товаров, наиболее востребованные в почтовых отделениях малых городов и сельской местности: стиральные порошки, моющие и чистящие средства, продовольственные товары, чай и иные товары первой необходимости.
«Товары, принимающие участие в проекте, помечены красными ценниками «ШОК цена». Информация о скидках на определенные категории товаров также размещена на плакатах в отделениях почтовой связи», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что несколько лет назад «Почта России» пересмотрела продуктовую линейку: в больших городах были оставлены только классические почтовые и канцелярские товары, книги и сувенирная продукция, а в малых населенных пунктах на почте можно приобрести основные категории социально значимых товаров.
«Из 42 тыс. почтовых отделений около 30 тыс. расположены в сельской местности. В том числе 9 тыс. отделений «Почты России» расположены в населенных пунктах, где проживает менее 300 человек. Там почтовое отделение зачастую выступает единственным местом, где жители могут приобрести необходимые товары первой необходимости. Мы приняли решение снизить цену на продукцию, реализуемую в отделениях «Почты России», чтобы сделать ее максимально доступной для населения», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по почтовому бизнесу Инессы Галактионовой.
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 Ещё 6 источников 
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