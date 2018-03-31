Вы перестанете платить за такси уже через год. Как такое возможно?

Что такое ad-powerеd taxi? Термин ad-powerеd taxi ввели сотрудники Google , когда в 2014 году оформляли патент на услугу заказа бесплатного такси для клиентов через рекламу. Проект создавался на перспективу без задачи немедленной реализации и предполагал осуществление перевозок на беспилотных такси.

По замыслу Google, система предлагает опцию бесплатной перевозки или перевозки со скидкой потенциального клиента в точку продаж компании-заказчика. В рабочем алгоритме учитываются факторы текущего местоположения пользователя, стоимости поездки и расчетной прибыли по факту продажи услуги.

Технологически опцию бесплатного такси планируется реализовать через мобильное приложение, а также стационарные стойки в торговых центрах, кинотеатрах и других местах продаж. При этом рекламодатели должны играть друг против друга, конкурируя за клиента, который будет выбирать, в магазин какого бренда ему поехать на бесплатном такси. Проект позволяет решить одну из ключевых задач современного ритейла — привлечение интернет-клиентов в реальные точки продаж компании, однако сроки его реализации не определены. Пока Google делает ставку на высокие технологии и сервисы завтрашнего дня, российский рынок идет по пути внедрения быстрых опций, позволяющих решить проблему привлечения покупателей здесь и сейчас. Это характерный тренд, который отличает наш рынок ad-powered taxi: развитие идет через тестирование гипотез на локальных нишах и клиентах с последующим масштабированием на другие сектора.

Мы пойдем своим путем Как и все гениальное, идея бесплатного такси для клиентов зародилась в головах предпринимателей по обе стороны океана, но реализовалась по-разному. Например, мы реализовали эту услугу в формате веб-виджета на сайте компании-застройщика. На данный момент этот продукт находится на стадии получения патента. Клиентам предлагалось приехать в офис продаж ЖК ONLY, чтобы обсудить условия, посмотреть реальные квартиры, рассчитать ипотечные платежи.

Виджет показывали на сайте в течение месяца. 48 клиентов приехали в офис компании на бесплатном такси, 11 из них заключили договоры долевого участия.

С помощью этого инструмента застройщик в 3 раза сократил цикл сделки и получил конверсию в 23%. Аналогичный функционал сработал и в секторе автопродаж. Дилер Mercedes-Benz с помощью виджет-кнопки на сайте предложил клиентам бесплатное такси «Комфорт+» для посещения салона. 27 потенциальных покупателей воспользовались услугой, 8 согласились на тест-драйв, 7 клиентов в итоге приобрели новые авто.

Какому бизнесу это будет выгодно На сегодняшний день в пул компаний-заказчиков, использующих виджет «Бесплатное такси» для увеличения продаж и связи онлайн-каналов с офлайном, помимо девелоперов и автодилеров, входят также медицинские центры, салоны красоты, бутики, шоу-румы. Мы сформировали четыре критерия для бизнеса, в котором опция веб-виджетов бесплатного такси гарантированно будет драйвить продажи и уровень конверсии.

У проекта должен быть работающий сайт

Реальный клиентский трафик

Офлайновый офис продаж

Средний чек на уровне 30 тысяч рублей

По сути, сегодня российский сегмент ad-powered taxi наиболее активно развивается именно в таких бизнес-нишах, используя функционал кнопок-виджетов. Это первичный этап становления рынка, который уже фактически пройден.

Рынок будет только расти По нашим прогнозам, в ближайшие 2-3 года мы увидим постепенное насыщение этого сектора: количество заказчиков будет прирастать, как и объемы бесплатных перевозок, появятся новые локальные игроки, предлагающие аналогичные услуги. В этот сектор переместятся основные объемы маркетинговых digital-бюджетов, компании за счет этого получат хорошую возможность включить турбо-режим продаж, привлечь покупателей и обеспечить их лояльность. Спрос на эту услугу был сформирован давно, и сегодня он успешно реализуется, попутно формируя структуру рынка и отрабатывая алгоритмы взаимодействия участников, например, в части работы с агрегаторами такси. В настоящий момент свою услугу мы реализуем в партнерстве с «Яндекс. Такси».

Бесплатная поездка вместо накопления баллов Если говорить о трендах на ближайшие три года, то здесь нужно назвать масштабирование сервисов ad-powered taxi и их распространение на новые ниши, где есть актуальная потребность в снижении цены привлечения клиента и обеспечении его лояльности. Речь идет в первую очередь о сетевом ритейле, который сегодня почти полностью исчерпал функционал маркетинговых инструментов.

У всех одинаковые акции и бонусные программы, одинаково качественное оформление торговых точек и аналогичные продукты. В таких условиях клиента привлечет компания, которая сможет предложить ему что-то конкретное и понятное.

Например, бесплатную поездку на такси при совершении покупки на определенную сумму или возможность накопления баллов с последующей конвертацией в услугу бесплатного такси. Для клиента бесплатная поездка на такси из магазина домой гораздо более ценна и интересна, чем очередной плед или сковородка в подарок. При этом компания/бренд получают лояльного покупателя, а также понятную схему его привлечения, в которой все расходы и профиты можно просчитать и спрогнозировать.

Изменения на рынке мы увидим уже через год Следом за сетевым ритейлом в эту программу включатся точки общественного питания и места досуга (кафе, рестораны, аквапарки, центры развлечений, кинотеатры), которые сегодня катастрофически зависят от трафика и локации и тратят миллионные суммы на привлечение.

Максимальное включение произойдет в ближайшие 3-4 года, а первые шаги компании начнут делать уже в годовой перспективе.

Масштабируя проект на территории Москвы , как наиболее концентрированной с точки зрения бизнеса площадке, мы уже через год получим условия, в которых житель столицы, решивший в выходной день поехать в кино, зайти перекусить в кафе после просмотра фильма, посетить торговый центр, а вечером поужинать в ресторане, сможет передвигаться между этими точками на такси совершенно бесплатно. За него будут рады заплатить компании, которые таким образом снизят свои расходы и повысят лояльность ЦА.

Простая революция Звучит революционно, однако механика реализации довольно проста. Она базируется на технологиях, которые уже работают: агрегаторы такси с открытым API, программы лояльности с опцией кэшбэк, технологии идентификации посетителей торговых точек и алгоритмы персонификации клиентских предложений. Все это не просто создано, а уже внедрено, успешно функционирует и востребовано клиентами. Следующий этап — масштабирование такой системы на города-миллионники по всей стране, по нашим предварительным подсчетам, через 5-6 лет. Рынок ad-powered taxi довольно емкий. Если оценивать его в деньгах, то можно говорить о ежегодных объемах более 150 миллионов долларов. Это составляет 5% от общего объема всех поездок, реализуемых с помощью агрегаторов такси. И для работы на нем не требуется изобретать велосипед — достаточно использовать практики, которые сегодня работают наиболее эффективно.