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Для получения налоговых льгот без проблем остался месяц
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Для получения налоговых льгот без проблем остался месяц 

Авторадио 1 час назад
Федеральная налоговая служба напоминает, что тем, кто хочет получить льготы по налогам на имущество без лишней волокиты, нужно подать заявление до 1 мая. Рекомендации касаются физических лиц, у которых впервые только в 2017 году возникло право на получение налоговых льгот, например, в связи с приобретением статуса многодетных, по причине выхода на пенсию и т.п. В случае подачи такого заявления в срок, указанный в рекомендации, налоговое уведомление за предыдущий период, сотрудники ФНС сформируют уже с учетом льготы, согласно представленного заявления, и налоги не придется пересчитывать.
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