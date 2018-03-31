Для получения налоговых льгот без проблем остался месяц 

Федеральная налоговая служба напоминает, что тем, кто хочет получить льготы по налогам на имущество без лишней волокиты, нужно подать заявление до 1 мая. Рекомендации касаются физических лиц, у которых впервые только в 2017 году возникло право на получение налоговых льгот, например, в связи с приобретением статуса многодетных, по причине выхода на пенсию и т.п. В случае подачи такого заявления в срок, указанный в рекомендации, налоговое уведомление за предыдущий период, сотрудники ФНС сформируют уже с учетом льготы, согласно представленного заявления, и налоги не придется пересчитывать.