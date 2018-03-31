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Карты, спасающие жизни: пенсионер из Ленобласти стал «народным картографом»
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Карты, спасающие жизни: пенсионер из Ленобласти стал «народным картографом» 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Ленинградской области пенсионер Виктор Минин составил точный план садоводств и дачных кооперативов. Зачастую именно там отсутствуют номера домов и названия улиц, передает корреспондент «МИР 24» Лена Петревска.
Раньше «нужное Пери» найти было трудно. Дачных поселков с таким названием в Ленинградской области около десятка. Ситуацию исправил пенсионер Виктор Минин. Он работает сторожем и не раз наблюдал, как водители плутают.
«Во многих садоводствах нет ни названия улиц, ни номеров домов. Даже в коттеджных поселках. А когда на карту нанесен номер участка, то по навигатору вы приедете к нужному зданию, хотя у него даже нет номера», — пояснил Виктор Минин.
Нанести подробное описание населенных пунктов Ленобласти на карты Виктор Александрович решил после досадного случая. На окраине садоводства пожилому мужчине стало плохо, вызвали «скорую помощь» — машина дом найти не смогла. Жена больного буквально неслась за врачами через весь поселок.
«Женщина бежала и увидела «скорую», а потом ей уже самой плохо стало», — вспоминает пенсионер.
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Супружескую пару увезли в больницу, а Виктор Александрович «взял дело в свои руки». Благодаря стараниям пенсионера на картах одной из поисковых систем за два с половиной года появилось более 131 тысячи правок. Теперь Виктора Минина можно назвать «заслуженным народным картографом». Профессионалы его ценят.
«Думаю, вы знаете, насколько интенсивное строительство ведется в Ленинградской области, особенно в летний сезон. Изменения могут быть каждый месяц достаточно значимые. И только народные картографы помогают сохранять карту актуальной, со всеми последними изменениями», — заявил менеджер проекта «Команда народной карты» Сергей Лобов.
Эта информация попадает в карты навигаторов и ею пользуются водители, которые пересекают границу Ленинградской области. Информация народных картографов неоднократно проверяется профессионалами и лишь после этого наносится на карту.
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