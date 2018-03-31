Процедура приобретения недвижимости в Чехии

Содержание

Права и обязанности иностранных собственников недвижимости в Чехии

Как искать объекты и посредника в Чехии

Резервация объекта и внесение задатка

Заключение договора купли-продажи

Оплата сделки с недвижимостью

Регистрация нового собтвенника

Дополнительные расходы

Резюме

Права и обязанности иностранных покупателей

Граждане каких стран имеют право приобретать недвижимость в Чехии?

Украины, Беларуси, С мая 2009 года Чехия разрешает всем иностранцам, не имеющим вида на жительство, покупать недвижимость на физическое лицо. Граждане России Казахстана могут быть собственниками любого числа объектов.

При желании можно оформлять сделку и на юридическое лицо. Но, например, на российскую компанию собственность не купишь, для этого нужно открыть представительство фирмы или новое юрлицо в Чехии. Создать компанию можно дистанционно. В дальнейшем юрлицо должно будет ежегодно сдавать финансовую отчетность (услуги бухгалтера стоят — от €100 в год за «нулевой» отчет), при этом закон позволяет не вести никакой хозяйственной деятельности.

Какие виды недвижимости разрешено покупать иностранцам?

Иностранцы в Чехии могут приобретать, как жилье (в т.ч. строящееся), так и коммерческие объекты (офисы, магазины, рестораны, гостиницы, склады). С 2011 года закон позволяет также покупать сельскохозяйственные и лесные земли. Сделки можно совершать во всех регионах страны.

Следует иметь в виду, что в Чехии распространены две формы собственности на недвижимость — частная и кооперативная.

В втором случае в кадастре дом не разделен на отдельные помещения, собственником всего объекта является кооператив, а покупатель становится не владельцем конкретной квартиры, а членом кооператива, который дает ему право пользоваться имуществом. В уставе части кооперативов может быть запрет на прием иностранцев-физлиц, в этом случае сделки оформляются на юрлицо, созданное в Чехии.

Какие права получает иностранец после покупки недвижимости в Чехии?

Все иностранные владельцы недвижимости имеют право в упрощенном порядке получить мультивизу, по которой можно находиться в Чехии и других странах Шенгена до 90 дней в полугодие.

Владение недвижимостью любой стоимости не дает права претендовать на вид на жительство, а тем более, гражданство Чехии. ВНЖ можно оформить на основании работы, учебы, ведения бизнеса, наличия родственных связей или получения политического убежища. Недвижимость в собственности будет преимуществом при рассмотрении иммиграционного ходатайства.

Читайте подробнее: Визовый режим и вид на жительство в Чехии

Какие обязанности появляются у иностранца после покупки недвижимости в Чехии?

Налог на недвижимость в Чехии должны платить все собственники, независимо от их гражданства и страны проживания. Это же касается коммунальных платежей и взносов на содержание дома. Задолженности могут привести к штрафам и отказе в выдаче виз и ВНЖ. А вот страхование недвижимости в Чехии является добровольным.

Читайте подробнее: Содержание недвижимости в Чехии

Обратите внимание! Чехия никому не пересылает данные об иностранцах, купивших недвижимость на ее территории. Но налоговые резиденты Российской Федерации (более 183 дней в году проводят в РФ) должны

самостоятельно

уведомлять российские налоговые органы об открытии счетов в зарубежных банках или создании юридических лиц. Сделку можно провести и без создания счета в Чехии, но если он будет открыт, об этом необходимо отчитаться. Читайте подробнее о правилах покупки недвижимости за рубежом для граждан России.

Поиск недвижимости в Чехии

Покупатели из России и других постсоветских стран — ключевые иностранцы на рынке недвижимости Чехии.

Как искать недвижимость в Чехии?

По статистике Prian.ru, Чехия входит в ТОП-10 популярных стран у покупателей, говорящих по-русски. Местные компании это знают и охотно участвуют в выставках по зарубежной недвижимости в России и странах бывшего СССР. Там можно пообщаться со специалистами, послушать семинары, задать вопросы и получить конкретные решения.

Смотрите также: Календарь выставок по зарубежной недвижимости

Кроме того, в Чехии большое русскоязычное сообщество. А значит, есть порталы, которые пишут о жизни и недвижимости в этой стране на русском языке. Обязательно ознакомьтесь со статьями и новостями на Prian.ru, прочитайте свежий обзор рынка недвижимости Чехии и проверьте свои знания с помощью теста. А на этой странице вы можете прицениться к чешским квадратным метрам. Если что-то осталось непонятным, задайте вопрос консультантам по Чехии.

Когда общее представление о рынке и процедуре покупки составлено, можно изучить базу объектов. Например, на Prian.ru собраны тысячи предложений в Чехии от десятков компаний и частных продавцов. Чтобы сэкономить время, оставьте заявку — риэлторы и застройщики сами пришлют вам подборки объектов по выбранным вами параметрам.

Как искать риэлтора / застройщика в Чехии?

Покупатели из России и других постсоветских стран — ключевые иностранцы на рынке недвижимости Чехии. Поэтому у большинства местных агентств и застройщиков есть русскоязычные версии сайтов и специалисты, которые свободно разговаривают на «великом и могучем». Многие риэлторские компании Чехии основаны русскоязычными иммигрантами, часто они имеют офисы или представителей в России или Украине, что облегчает сотрудничество.

Смотрите также: Список компаний, предлагающих недвижимость в Чехии

Участие риэлтора в сделке не обязательно. Но очевидно, что для иностранца, который не говорит свободно на чешском, не знаком со структурой государственных органов и процедурой оформления недвижимости в собственность, лучше пользоваться помощью посредника.

При этом учитывайте, что риэлторская деятельность в Чехии не лицензируется. Поэтому при выборе компании ориентируйтесь на опыт и отзывы о ее деятельности.

Услуги риэлтора будут стоить покупателю 2-5% от суммы сделки на вторичном рынке, а на первичном — многие компании получают комиссию от застройщиков, соответственно, их помощь для клиентов бесплатна.

Услуги, которые оказывают риэлторы в Чехии:

подбор объектов по требованиям покупателя

организация поездки и Чехию и удобного графика просмотров

торг с продавцом от имени покупателя

юридические консультации по всем вопросам, связанным с покупкой и оплатой налогов

помощь в подготовке пакета документов для покупки и получения кредита

проверка юридической «чистоты» объекта недвижимости

регистрация нового собственника в Кадастре недвижимости

заключение договоров со службами ЖКХ Пошаговая процедура сделки с недвижимостью

Процедура покупки без ипотеки занимает три-четыре дня, не считая времени на осмотр объектов в начале покупки и государственной регистрации по ее окончании.

Этап 1. Резервация объекта и внесение задатка

Проверяем объект недвижимости

После того, как вы выбрали понравившийся вариант, вы можете договориться с продавцом (застройщиком или частным собственником), чтобы объект «придержали» для вас. Устная резервация на практике длится не более двух недель, часто — несколько дней.

За это время покупатель и его риэлтор проверяют юридическое состояние приобретаемой недвижимости. В частности, обращаются в Кадастр недвижимости (Katastr nemovitostí) и получают выписку. В ней указывается, кто и когда являлся собственником, когда заключались договоры купли-продажи, не заложена ли недвижимость и т. д. Если объект юридически чист, заключается договор задатка.

Заключаем договор задатка

Договор о резервировании объекта (договор задатка), как и все последующие, заключается на чешском языке. Если покупатель им не владеет, агент переводит ему пункты договора. Также можно привлечь стороннего переводчика.

В этом документе указывается, на какой срок резервируется объект, какова сумма внесенного залога и штрафы за несоблюдение договоренностей.

Одновременно покупатель оплачивает резервационный взнос. На практике, 50 000 — 250 000 чешских крон (около €2 000 — 10 000) — до 5% от стоимости недвижимости. Если сделка не состоится по вине продавца, он возвращает покупателю задаток и штраф (к примеру, в размере месячной арендной ставки такого объекта). Если же по вине покупателя — задаток ему не возвращается.

Открываем личный банковский счет в Чехии

Закон не обязывает вас открывать счета в банках Чехии. Для оплаты сделки вы можете перевести деньги напрямую из вашей страны. Но этот счет может пригодиться в последующем, например, для оплаты коммунальных услуг или получения арендных платежей.

Процедура открытия счета простая и занимает менее часа. Иностранцы могут обратиться в любой банк Чехии. Можно даже найти финансовые услуги на русском языке, например, в чешском отделении Сбербанка

Не забывайте, что резиденты России должны уведомить российские налоговые органы об открытии счетов в зарубежных банках.

Этап 2: Заключение договора купли-продажи

Заключаем предварительный договор

Заключение предварительного договора (договора о будущем договоре, договора о намерении) не обязательно. Он требуется при покупке недвижимости в ипотеку (по этому документу банк рассматривает заявку на кредит) и при оплате в рассрочку (на его основании покупатель перечисляет деньги из-за границы, а окончательный договор купли-продажи заключается, когда все условия выполнены — средства на счету, недвижимость готова к передаче). Также по желанию покупателя его можно заключить при большой сумме сделки.

Предварительный договор подписывается после внесения покупателем резервационного взноса. Его заключают покупатель и продавец, заверения у нотариуса не требуется. Документ содержит реквизиты сторон, порядок оплаты и сроки, ответственность сторон и т. д.

Открываем депозитный счет

После подписания договора о резервации объекта (или предварительного договора) оформляется еще один документ — договор о депозите (о хранении денег). Он определяет порядок перечисления денежных средств.

Сумма, равная стоимости недвижимости за вычетом резервационного взноса, будет храниться на отдельном депозитном (трастовом, эскроу-счете) счете и может быть переведена на счет продавца только после переоформления права собственности. Хранителем депозита может выступать банк, агентство недвижимости, нотариус или адвокат. Договор о депозите подписывают покупатель, продавец и лицо, берущее на себя хранение средств.

После заключения данного договора покупатель переводит на депозитный счет деньги.

Подписываем договор купли-продажи

Договор купли-продажи подписывают продавец и покупатель, его обязательно надо заверить у нотариуса. Это основной документ, на основании которого переходит право собственности. Он также готовится на чешском языке, при необходимости — делается перевод на русский в Организации судебных переводчиков.

В договоре купли-продажи прописывается:

Цена объекта

Информация о старом и новом собственнике

Срок перечисления денег

Способ перечисления денег (депозитный счет адвоката или нотариуса)

Ответственность за оплату сборов на переоформление недвижимости

Описание объекта, в том числе, мебели и бытовой техники (остается или нет)

Срок передачи имущества

Порядок возврата денег в случае, если сделка не состоялась

На этом этапе покупатель перечисляет полную стоимость объекта на депозитный счет.

Этап 3: Оплата сделки

В 99% случаев за недвижимость платят чешскими кронами. Принятый способ расчетов в Чехии — банковский перевод. Вы можете:

Открыть личный счет в банке Чехии. Процедура занимает 30-40 минут, для открытия счета на него нужно положить небольшую сумму, например, €10, и предъявить заграничный паспорт и любой другой документ, удостоверяющий личность (по требованию банка). В последующем с этого счета можно переводить деньги по сделке и, например, оплачивать коммунальные услуги.

Перевести деньги из-за границы на трастовый счет в Чехии. В этом случае российский банк вправе требовать от вас документы, объясняющие назначение перевода (например, предварительный договор на покупку объекта), а также бумаги, подтверждающие источник происхождения средств. Сроки платежей — около 2-5 рабочих дней. Возможна комиссия в чешском банке (до €50), конвертация из рублей, долларов или евро в чешские кроны происходит по курсу на день получения перевода.

Небольшую сумму (на задаток и текущие расходы) можно привезти в Чехию наличными. Не забывайте, что на вывоз наличных существуют ограничения по сумме. Например, из России и Украины — не более €10 000 на человека, если больше, деньги надо декларировать на границе. На банковской карте можно вывозить любую сумму.

Читайте подробнее: Перевод денег за границу — что нужно знать покупателю зарубежной недвижимости

Этап 4. Регистрация нового собственника

После заключения основного договора купли-продажи агент составляет заявление о переоформлении права собственности. Оба документа направляются в Кадастр недвижимости (регистрационную палату, реестр недвижимости). По закону, ради безопасности объект «блокируется» в Кадастре на 21 день — в это время с ним нельзя совершить никаких операций. Затем документы начинают рассматривать, в целом государственная регистрация занимает не более 45 дней.

При регистрации на оборотную сторону договора купли-продажи ставится печать. При желании покупатель может заказать в Кадастре недвижимости выписку о праве собственности — лист собственности (стоимость — около €4). Также проверить статус объекта можно на сайте Кадастра.

После того, как новый собственник получит заверенный Кадастром экземпляр договора купли-продажи, а также подтверждение о регистрации, деньги с трастового счета переводятся продавцу. В зависимости от прописанных условий, ключи от объекта передаются покупателю либо в момент подписания договора купли-продажи, либо после оформления права собственности. При этом оплачиваются государственные пошлины и гонорары специалистам, которые участвовали в сделке.

И, наконец, на имя нового собственника переоформляются договоры на оплату коммунальных услуг. В этом покупателю также может помочь его агент.

Читайте также: «Личные опыты» покупателей недвижимости в Чехии

Сколько времени длится сделка с недвижимостью в Чехии?

Срок проведения сделки зависит от того, оплачивается ли недвижимость сразу или приобретается в ипотеку. В первом случае процедура занимает три-четыре дня, не считая времени на осмотр объектов в начале покупки и государственной регистрации по ее окончании. Если недвижимость покупается в ипотеку, срок увеличивается (до полутора месяцев), так как требуется время на рассмотрение заявки банком.

Из документов физическому лицу потребуется заграничный паспорт, юридическому — заграничный паспорт владельца бизнеса и выписка о фирме из торгового реестра страны нахождения.

Можно ли провести сделку с недвижимостью в Чехии удаленно?

Можно. В этом случае покупатель подписывает нотариальную доверенность на своего представителя, например, риэлтора, который будет действовать от его имени. Удаленно можно не только оформить сделку купли-продажи, но и получить ипотеку — для этого покупатель присылает своему представителю пакет документов, тот их переводит на чешский и подает в банк.

Дополнительные расходы

С 2016 года налог на приобретение недвижимости в Чехии платит покупатель, а не продавец.

Налог на покупку недвижимости

С ноября 2016 года налог на покупку недвижимости в Чехии платит покупатель. Ставка — 4%. Начисляется от большей из сумм: или от цены объекта в договоре купли-продажи, или от оценочного акта, сделанного сертифицированным специалистом.

Это единоразовый сбор, который покупатель должен перечислить государству в срок до 3 месяцев, начиная со следующего месяца после оформления сделки. За помощью в составлении налоговой декларации можно обратиться к риэлтору, который помогал заключить сделку.

При покупке новостройки у застройщика (строящегося объекта или готового, сданного до 5 лет назад) этот налог не взимается. Но там есть НДС (21%), который, как правило, застройщики включают в стоимость объектов, т.е. сверх указанной цены ничего платить не надо.

Гонорар риэлтора

Закон Чехии не регламентирует порядок расчетов с риэлтором. На практике, комиссия составляет 2-5% от цены объекта или фиксированную сумму, например, €2000 — в случае покупки очень дешевой недвижимости. На первичном рынке многие компании не берут вознаграждение от покупателя.

Рекомендуем заранее обсудить с вашим агентом размер его гонорара и порядок расчетов.

Гонорар нотариуса

Нотариальные услуги (заверка подписей на договоре купли-продажи) составляют 30-70 крон (€1,2-2,7) за подпись. Часто эти расходы включены в комиссионные агентства.

Услуги хранения денег

Если вы открываете трастовый счет для проведения сделки в банке или у нотариуса, за это может быть предусмотрена комиссия — €100-1000 в зависимости от суммы. Если «хранителем» становится агентство, то эта услуга может быть включена в их гонорар.

Гонорар переводчика

Если вы работаете с русскоязычным агентством недвижимости, услуги переводчика вам не потребуются. Письменные переводы документов также, как правило, включены в агентские комиссионные. В противном случае, в бюджет можно заложить €300-500 на его гонорар.

Государственные пошлины

При регистрации права собственности в Кадастре недвижимости необходимо внести госпошлину. Она составляет €20-40. Кто именно оплачивает ее, зависит от условий договора купли-продажи.

Ипотечный сбор

По условиям банка, в случае предоставления ипотеки может взиматься дополнительный платеж — около 1-1,5% от цены объекта.

Читайте также: Взять ипотеку в Чехии — особенности оформления, процентные ставки

Оценка недвижимости

Для получения кредита потребуется профессиональная оценка недвижимости, выполненная сертифицированным специалистом. Оплачивает ее, как правило, покупатель. Оценка типовой квартиры будет стоить €150-200.

Страховка недвижимости

Законы Чехии не обязывают собственников страховать свое имущество, но это может потребоваться для оформления ипотеки. Цена полиса будет зависеть от многих параметров — суммы покрытия, стоимости объекта, условий договора. В среднем за типовую квартиру платят €100-300 в год.

Пример расчета дополнительных расходов на покупку недвижимости в Чехии

Двухкомнатная квартира в новостройке (спальня + гостиная с кухней), в жилом комплексе среднего класса.

Стоимость недвижимости: €100 000 Налог на переход права собственности: €4 000 Агентские комиссионные: €3 000 Услуги нотариуса (ориентировочно): €50 Подключение коммуникаций (ориентировочно): €0 Фиксированные сборы (кадастр недвижимости): €20 Полная меблировка вкл. кухню и технику (ориентировочно): €9 000 Итого цена недвижимости со всеми расходами и налогами: €116 070 Резюме

Это надо запомнить:

Иностранцы вправе оформлять недвижимость в Чехии на физическое лицо. Исключения могут касаться кооперативной собственности.

Покупка недвижимости любой стоимости дает право оформлять Шенгенские визы в упрощенном порядке и становится преимуществом при подаче заявки на ВНЖ.

Типовую сделку с недвижимостью можно заключить за несколько дней, а регистрация нового собственника в Кадастре длится до двух месяцев.

При оформлении сделки именно покупатель платит налог на переход права собственности — 4% от цены объекта.

Пройдите тест и проверьте, готовы ли вы к покупке недвижимости в Чехии

[typeform_ZvQHyH]

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Максима Петушкова, специалиста компании SODUL Development s. r. o.

Текст — Анастасия Фалей