В Праге доступные квартиры становятся дефицитом

Общее количество доработок достигло 6 176 квартир, что на 5% ниже уровня 2016 года. В 2018 году серьезных изменений не ожидается — скорее, наоборот. В 2018 году начнется строительство около 3 800 новых квартир, что будет самым низким показателем с 2009 года. Около 5 000 единиц будут завершены, что значительно ниже по сравнению с 2017 годом, сообщает Property Magazine International.

Стоимость новых квартир снова увеличились. По сравнению с 2016 годом, цены выросли на 15% и составили в среднем $3 570 за квадратный метр без учета НДС. Более трети квартир были предложены в ценовом диапазоне от $3 150 до $4 120 за кв.м. Вторая по величине категория включала в себя апартаменты от $2 660 до $3 150 за «квадрат».

Отсутствие подходящих объектов на рынке и сохраняющийся высокий спрос оказали долгосрочное влияние на цены. Еще в 2013 году было предложено до 80% начатых единиц с ценой до $2 660 за кв.м, и почти 30% всех квартир стоили менее $1 700. После 2015 года эти самые доступные апартаменты исчезли с рынка. С 2016 года жилье по цене до $2 180 за кв.м начало исчезать. В 2017 году квартиры до $2 660 за кв.м составили чуть более 10% от общего предложения.

Положительная новость для тех, кто заинтересован в покупке недвижимости: несмотря на снижение предложения новых квартир, в конце прошлого года было доступно около 4 000 объектов. Это означает небольшое увеличение по сравнению с первой половиной 2017 года и предыдущим годом. Более позитивные цифры были получены из-за большого числа недавно начатых проектов во второй половине года, что привело к росту предложения после двух периодов снижения. В предпродаже было 43% квартир.

Самый популярный тип апартаментов во второй половине 2017 года — односпальные. 35% покупателей предпочли именно такое жилье, а 28% — двуспальные. Самые маленькие студии заинтересовали только 17% людей, а более крупные квартиры с тремя спальнями — 15% покупателей.

По словам руководителя отдела исследований в JLL Бланка Вачкова, в 2018 году ожидается, что предложение новых квартир будет и дальше снижаться. По предварительным оценкам, новые доработки достигнут 5 000 квартир, что будет примерно на 20% меньше по сравнению с 2017 годом. Причем количество начатых апартаментов будет самым низким с 2009 года.

Продажи, которые уже сократились в 2017 году, будут оставаться ниже из-за ограниченности новых поставок, более строгих условий на ипотечном рынке и повышенной стоимости. Цены, которые поднялись более чем на 30% в период между 2015 и 2017 годами в результате огромного спроса, скорее всего, будут расти не так активно.