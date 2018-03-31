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В ВВО состоялись инструкторско-методические сборы по вопросам организации призыва
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В ВВО состоялись инструкторско-методические сборы по вопросам организации призыва 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники сбора ознакомились с нововведениями, особенностями и условиями проведения призыва, в частности были рассмотрены вопросы прохождения призывниками медицинского обследования.
В Хабаровске на базе одной из воинских частей Восточного военного округа состоялись инструкторско-методические сборы по вопросам организации весенней 2018 года призывной кампании.
В ходе проведения мероприятия представителями призывной комиссии Хабаровского края, председателями призывных комиссий муниципальных образований и военными комиссарами городов и районов края были обсуждены вопросы организации призывной кампании.
Участники сбора ознакомились с нововведениями, особенностями и условиями проведения призыва, в частности были рассмотрены вопросы прохождения призывниками медицинского обследования.
До собравшихся была доведена информация о том, что для проведения призывной кампании полностью заготовлено вещевое имущество, несессеры, индивидуальные рационы питания для призывников, следующих в воинские части.
Также были рассмотрены вопросы подготовки оборудования к работе по изготовлению и выдаче персональных электронных карт, которые выдаются всем призывникам на сборных пунктах.
В мероприятии также приняли участие представители банков, совместно с которыми были рассмотрены вопросы выдачи банковских карт призывникам.
Кроме того, и в Амурской области завершены приготовления к проведению весенней призывной компании. Призывные комиссии будут работать в каждом муниципальном образовании региона.
Накануне на базе сборного пункта военного комиссариата области состоялся учебно-методический сбор со специалистами по организации призыва граждан на военную службу. В течение двух дней под руководством военного комиссара Амурской области Анатолия Хохлюка более 50 специалистов изучили изменения в нормативно-правовой базе касающейся организации призывной кампании, медицинского обследования и профотбора будущих защитников Отечества.
На сборном пункте сформирован необходимый запас военной формы одежды, принадлежностей и комплектов питания для обеспечения призывников.
Напомним, с 1 апреля на территории Восточного военного округа стартует весенняя призывная кампания. Призыву на военную службу на срок 1 год подлежат все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет годные по состоянию здоровья. По желанию, призывники с высшим и средним профессиональным образованием могут заменить срочную службу двумя годами службы по контракту.
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