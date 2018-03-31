«Купила швейную машинку за 5 тысяч и гипюр»: подруга Евгения Кулика открыла магазин нижнего белья

Ригина Гайсина, подруга актёра из Екатеринбурга Евгения Кулика , открыла в Москве магазин нижнего белья под собственным брендом. Шить бельё девушка начала, когда ещё жила на Урале.

— Когда мы вернулись со съёмок первого сезона «Острова», где мы находились четыре месяца, я понимала, что мне сейчас надо будет ходить по собеседованиям и искать работу. Тогда я решила купить швейную машинку за 5 тысяч рублей. Съездила в магазин тканей, купила гипюр эластичный и раскроила своё нижнее бельё, чтобы попробовать. Тогда у меня не было цели зарабатывать, но меня затянуло. Спустя 3 месяца я поняла, как шьётся нижнее бельё, и я по индивидуальным меркам создавала лекало.

— Я решила просто попробовать, и всё хорошо пошло, — рассказала Е1.RU Ригина. — Дизайн я придумываю сама, лекала тоже сама придумывала, но сейчас уже нашла профессионалов. У меня есть швея в Екатеринбурге и две в Москве, они и отшивают мои идеи. Первыми клиентами были жительницы Екатеринбурга. А потом я узнала, что в Москве как раз поднялась эта волна — все начинали шить бельё своими руками. И я поняла, что меня очень вовремя осенило.

— Я занялась бельём, когда ещё Женя не был профессиональным актёром. Когда он снялся в первом сезоне «Острова», ему платили совсем ничего. Я могу сказать, что «Непосудомойка» (это название бренда Ригины. — Прим. ред.) нас кормила и выручала, — рассказала Е1.RU Ригина. — Когда создала бренд и начала уже отшивать на заказ по индивидуальным меркам, я за два месяца заработала себе на брекеты. Сейчас у меня выходит средняя зарплата по Москве. Понятно, что здесь цены круглые: я арендую помещение с девушкой, с одной стороны — у неё маникюрная студия, а с другой — у меня шоу-рум нижнего белья.

Раньше Ригина отшивала бельё на заказ, а сейчас для магазина отшивают коллекциями. Бельё по индивидуальным меркам шьют только на крупные размеры.

— У кого-то 2XL, 3XL, а красивое кружевное бельё хочется всем, — добавила Ригина.

Челябинска, Пока у Ригины один магазин, но она думает развивать свой бренд и дальше. По словам девушки, к ней уже обращались люди из Сочи Казахстана , которые хотят купить франшизу и открыть магазин в своём городе.

— Про инвестиции пока говорить не буду, назову цифры тогда, когда открою 10 магазинов по России , — рассказала Ригина. — Сейчас я работаю с девушкой из Нижнего Новгорода, мы с ней прорабатываем вопрос по открытию магазинов. Думаем, открыть и в Екатеринбурге.

Кроме того, что Ригина разработала свой бренд, она блогерша. Вместе с Евгением они снимают скетчи и пародии, а также рассказывают о совместной жизни.

— Я, когда отшиваю модель, выхожу и показываю Жене, он мне говорит: «Ну, нормально», — смеясь рассказывает Ригина. — Когда я делала две недели ремонт в шоу-руме и он спустя две недели пришёл и говорит мне: «А у тебя оказывается есть вкус», я говорю: «А ты, что, не понял этого, когда я тебя выбрала 4 года назад?»